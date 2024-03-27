الأعيان يجتمعون الخميس لإقرار قانون العفو العام

الأعيان يجتمعون الخميس لإقرار قانون العفو العام
التاريخ
3/27/2024 2:34:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) يجتمع مجلس الأعيان، غدا الخميس، لإقرار مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، بعد إقراره من قبل اللجنة القانونية في المجلس.
وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
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