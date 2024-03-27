إليكم ملامح الحالة الجوية للأيام القليلة المقبلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة غدا الخميس، وتكونالأجواء ربيعية معتدلة إلى دافئة نهاراً ولطيفة إلى مائلة للبرودة ليلاً، بحسبموقع "طقس العرب".
أما الجمعة، فتكون الأجواء ربيعية معتدلةوغالباً غائمة، مع فرصة لبعض الأمطار المتفرقة، وبخاصة في جنوب وشرق المملكة.
ويكون الطقس يوم السبت ربيعيا معتدلا وغائمابشكل جزئي، مع هبوب رياح شرقية نشطة إلى قوية السرعة على المناطق الجنوبية منالمملكة.
أما الأحد، فيسود طقس ربيعي معتدل وغالباً مشمسفي عموم المناطق، مع نشاط الرياح الشرقية على جنوب المملكة. والله أعلم.
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