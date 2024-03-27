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إليكم ملامح الحالة الجوية للأيام القليلة المقبلة

3/27/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة غدا الخميس، وتكونالأجواء ربيعية معتدلة إلى دافئة نهاراً ولطيفة إلى مائلة للبرودة ليلاً، بحسبموقع "طقس العرب".
أما الجمعة، فتكون الأجواء ربيعية معتدلةوغالباً غائمة، مع فرصة لبعض الأمطار المتفرقة، وبخاصة في جنوب وشرق المملكة.

ويكون الطقس يوم السبت ربيعيا معتدلا وغائمابشكل جزئي، مع هبوب رياح شرقية نشطة إلى قوية السرعة على المناطق الجنوبية منالمملكة.

أما الأحد، فيسود طقس ربيعي معتدل وغالباً مشمسفي عموم المناطق، مع نشاط الرياح الشرقية على جنوب المملكة. والله أعلم.

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