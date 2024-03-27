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البنتاغون: إسرائيل ستلعب دورا في أمن الميناء المؤقت بغزة

3/27/2024 2:34:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن إسرائيل ستلعب دورا في ضمان أمن الميناء المؤقت المزمع إنشاؤه لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.


وقالت مساعدة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في تصريح صحفي الثلاثاء، إن الممر البحري لإيصال المساعدات لغزة إحدى القضايا التي ناقشها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في واشنطن اليوم.


وأضافت أن الجهود المتعلقة بإنشاء الميناء المؤقت مستمرة.


وأشارت إلى أن إسرائيل "ستلعب دورا ما" في ضمان أمن الميناء وممر المساعدات، "لكن التفاصيل حول هذه القضية لا تزال قيد التقييم".


وذكرت أن الولايات المتحدة ستقوم بتوزيع المساعدات من خلال شركائها والمنظمات غير الحكومية في المنطقة، مشيرة إلى عدم امتلاكها المزيد من المعلومات فيما يتعلق بتفاصيل هذه المرحلة.


وقالت إن الولايات المتحدة منذ بداية مارس/ آذار الجاري، أسقطت أكثر من 8 أطنان من المواد الغذائية "الخالية من لحم الخنزير" إلى غزة عبر 17 عملية جوية.


وفي خطاب "حالة الاتحاد" في 8 مارس/ آذار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة، مبينًا أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرًا عبر الميناء.


وفي نفس اليوم، أعلن رئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اقتراب فتح ممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.-(الأناضول)

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