استشهاد 7 لبنانيين بغارة إسرائيلية على مركز صحي (فيديو وصور)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد 7 أشخاص وجرح آخرون في غارة جوية نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء على بلدة الهبارية جنوبي لبنان.
وقال مصدر امني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت ، إن الضحايا هم من المسعفين ، حيث استشهدوا اثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهباري.
بدوره، أعلن "حزب الله" في بيان أن الغارة الإسرائيلية استهدفت "مركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية في الجنوب والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين اللبنانيين".
وأدان "العدوان الآثم والجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المرضى والطاقم الطبي في مركز الجمعية"، مؤكدا "بشكل قاطع وحتمي أن هذا العدوان لن يمر دون رد وعقاب".
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