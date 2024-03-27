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استشهاد 7 لبنانيين بغارة إسرائيلية على مركز صحي (فيديو وصور)

3/27/2024 2:34:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 7 أشخاص وجرح آخرون في غارة جوية نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء على بلدة الهبارية جنوبي لبنان.
وقال مصدر امني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت ، إن الضحايا هم من المسعفين ، حيث استشهدوا اثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهباري.

بدوره، أعلن "حزب الله" في بيان أن الغارة الإسرائيلية استهدفت "مركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية في الجنوب والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين اللبنانيين".

وأدان "العدوان الآثم والجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المرضى والطاقم الطبي في مركز الجمعية"، مؤكدا "بشكل قاطع وحتمي أن هذا العدوان لن يمر دون رد وعقاب".

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