تحقيق يكشف ملابسات اغتيال كريم بلقاسم أحد أبرز قادة الثورة الجزائرية في ألمانيا



وذكر تحقيق المجلة الذي أنجزه الصحافي الجزائري فريد عليلات، أن المعلومات الجديدة التي حصلت عليها جاءت بفضل الحصول على رخصة من السلطات الألمانية للاطلاع على أرشيف التحقيقات المتعلقة باغتيال كريم بلقاسم.

وذكر الصحافي أننا“تمكنا من الاطلاع عليها بعد الحصول على استثناء خاص من دائرة الأرشيف الألمانية، وهي وثائق تقع في 1400 صفحة تدور حول ملابسات الاغتيال والتحقيقات التي صاحبت ذلك.



وتشير هذه التحقيقات التي امتدت من عام 1970 إلى عام 2003، وفق المجلة إلى تعرض كريم بلقاسم إلى كمين من قبل فرقة مكونة من ثلاثة رجال من الجزائر لاستدراجه إلى فندق في فرانكفورت، حيث تم إيهامه بأنه يسعون إلى انقلاب وشيك ضد الرئيس هواري بومدين وطلبوا لقاءه لهذا الغرض. وكان كريم بلقاسم كما هو معروف، لاجئا في الخارج بعد خلافه مع نظامي الرئيس أحمد بن بلة والهواري بومدين من بعده.



وتمكن التحقيق من تحديد الهويات الحقيقية لاثنين من أعضاء الفرقة التي نفذت الاغتيال، والذين قدموا إلى ألمانيا بجوازات سفر مغربية مزورة وتركوا أمتعتهم في محطة فرانكفورت.



تمكن التحقيق من تحديد الهويات الحقيقية لاثنين من أعضاء الفرقة التي نفذت الاغتيال، والذين قدموا إلى ألمانيا بجوازات سفر مغربية مزورة وتركوا أمتعتهم في محطة فرانكفورت.



ويتعلق الأمر، وفق المجلة، بكل من حميد آيت مصباح وهو ضابط في جهاز الأمن العسكري الجزائري وقد عمل تحت أسماء مختلفة. والثاني هو محمد أوسليماني، مسؤول رفيع المستوى في الدولة الجزائرية، سافر تحت اسم مستعار محمد دباي. أما الثالث، فلم يتمكن المحققون الألمان من تحديد هويته إلى الآن ولا يعرفون سوى اسمه المستعار محمد.

وبعد تنفيذ الفرقة للعملية، تقول المجلة إنه تم العثور على كريم بلقاسم ميتًا في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1970 على الساعة الثامنة صباحًا من قبل خادمة من أصل يوغوسلافي، ماتيلدا كروغر، التي كانت قد بدأت عملها في الطابق الرابع عشر من فندق إنتركونتيننتال في فرانكفورت وتفاجأت بالرجل ميتا لما دخلت الغرفة 1414 التي كان يقيم بها.



ويعد كريم بلقاسم من أبرز الوجوه الثورية في الجزائر وهو عضو مجموعة الستة التي فجرت الثورة في نوفمبر 1954. كما شغل منصب وزير القوات المسلحة ثم وزير الخارجية في الحكومة الجزائرية المؤقتة، وقاد مفاوضات إيفيان التي أفضت لتقرير مصير الشعب الجزائري. لكن بعد الاستقلال، تحول إلى معارض للرئيس أحمد بن بلة ثم لخليفته هواري بومدين. وفي أبريل 1969، حكمت عليه المحكمة الثورية في وهران بالإعدام غيابياً بتهمة“التآمر على أمن الدولة”.-(وكالات)