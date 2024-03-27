تونس: الإعدام لأربعة مدانين باغتيال شكري بلعيد في 2013

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية أحكاماً بالإعدام، بحق 4 مدانين في قضية اغتيال المعارض شكري بلعيد عام 2013، وحُكمين بالسجن مدى الحياة بحق مدانَين آخرين، على ما أعلن مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية، أيمن شطيبة.
وأدين 23 شخصاً في اغتيال الناشط اليساري في سيارته أمام منزله في السادس من فبراير (شباط) 2013.
وحُكم على اثنين منهم بالسجن المؤبد، كما صدرت أحكام بالسجن من سنتين إلى 120 سنة بحق متهمين آخرين، بينما تمت تبرئة 5 أشخاص.-(وكالات)
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