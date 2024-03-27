متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية سيترك منصبه بسبب تغريدة



ويبدو أن ليفي لن يعود إلى منصبه، بعد أن تم إيقافه قبل نحو أسبوعين بسبب تغريدته ضد كاميرون، حسب صحيفة ((يديعوت أحرونوت)).



وأثارت التغريدة احتجاجاً حاداً من بريطانيا.



وقبل نحو 10 أيام كتب كاميرون: ((أحث إسرائيل على السماح بدخول مزيد من شاحنات (المساعدات) إلى غزة)).



ورد ليفي على كاميرون، وكتب: ((آمل أن تكونوا على علم أيضاً بأنه لا توجد قيود على دخول الغذاء أو الماء أو الدواء أو معدات الإيواء إلى غزة، وفي الواقع فإن المعابر لديها طاقة فائضة. اختبرنا. أرسلوا 100 شاحنة أخرى يومياً إلى معبر كرم أبو سالم وسنُدخلها)).



وقالت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن هذه الواقعة كانت ((القشة التي قصمت ظهر البعير))، وإن هناك وقائع أخرى هاجم فيها ليفي الأمين العام لـ((حزب الله)) حسن نصر الله بشدة، بينما أرادت إسرائيل خفض التصعيد.-(وكالات)