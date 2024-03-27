غزة لا تصلح للحياة.. مأساة إنسانية تسردها طبيبة بريطانية

MENAFN - Alghad Newspaper) تتواصل المأساة الإنسانية في قطاع غزة جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وتتضاعف يوميا دون أن يصل صوت أصحاب المعاناة إلى العالم سوى ما ترصده عدسات التصوير ووسائل الإعلام وشهود عيان.



من ضمن الشهود على تلك المأساة غير المسبوقة في المنطقة، الطبيبة بيرسن جاسكل الأخصائية في التخدير، التي عملت لأكثر من أسبوعين داخل القطاع قبل أن تغادره إلى بريطانيا.



جاسكل دخلت قطاع غزة رفقة فريق لمنظمة "أطباء بلا حدود"، وانضمت للكوادر الصحية بمدينة رفح (جنوب) خلال الفترة بين 4 و21 فبراير/ شباط، لتقدم خدمات طبية وبإمكانات محدودة لمنطقة يتواجد فيها نحو 1.5 مليون نازح.



صرخات الأطفال إثر القصف



وفي حديثها للأناضول، روت الطبيبة تفاصيل ما شاهدته في قطاع غزة من مأساة إنسانية تشمل جميع مجالات الحياة اليومية.



تقول إنها قررت التوجه إلى القطاع لـ "تضميد جراح الناس ولو بالقدر اليسير"، بعد ما شاهدته من قتل وإعاقة وإصابات تطال المدنيين.



تضيف أنها أصيبت "بالانهيار والحزن" عند دخولها القطاع، لا سيما مع تواصل أصوات القصف دون انقطاع على مدار الساعة، بالتوازي مع صرخات الأطفال على وجه الخصوص.



وحول الأجواء السائدة في رفح بعد دخولها، توضح أن كل مدني أو عامل بقطاع الصحة ممن قابلتهم كان لديه "قصص خوف، وفقدان قريب أو صديق، وكثير من الحكايات المؤلمة والمأساوية".



وتشير إلى أن أكثر ما كان يصدمها هو مشاعر الخوف والهلع لدى الأطفال.



وتتابع: "لدى مغادرتي قطاع غزة شعرت وكأنني أتخلى عنهم، وأحسست بالذنب حينها، شخصياً كنت أملك خيار مغادرة المنطقة، أما هم فلا يملكون ذلك الخيار، لذا لم يستطيعوا المغادرة حتى الآن".



وتعبر الطبيبة عن شعورها بالقلق إزاء المدنيين هناك حتى اليوم، وتستذكر معاناتهم اليومية وتفكر في مصيرهم، مضيفة أنه ليس من السهل بالنسبة لإنسان أو طبيب أن يواجه مواقف كهذه.



والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى "32 ألفا و414 شهيدا و74 ألفا و787 إصابة" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



ومع مرور 172 يوما على الحرب، قالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي عبر منصة "تلغرام" إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 81 شهيدا و93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".



غزة غير صالحة للعيش



وحول الأوضاع الصحية في القطاع، توضح جاسكل أن المدنيين وبخاصة الأطفال يعانون من إصابات معقدة يتطلب معالجتهم من قبل أطباء أخصائيين، مشيرة إلى أن هذه الفئة لا تحظى بالقدر الكافي من العلاج في ظل شحّ الإمكانات الطبية والخدمات الصحية.



أما عن الأوضاع الإنسانية والخدمية بشكل عام، فتذكر أن "جميع مرافق الحياة اليومية منهارة تماماً" في القطاع الذي وصفته بـ "المكان الذي لم يعد قابلاً للعيش فيه".



وتردف: "حقاً غزة تحولت إلى جحيم على وجه الأرض، ولم تعد قابلة للعيش في ظل الحرمان من أساسيات الحياة، مثل المياه والكهرباء والتعليم والصحة، بالتوازي مع حالة من الفوضى بسبب احتمال حدوث أي شيء داخل القطاع".



أما عن دورهم كأطباء أجانب دخلوا القطاع لفترة محدودة، تعتبر جاسكل أنهم بذلوا ما بوسعهم لتضميد جراح الناس من الناحية الطبية، لكن رغم ذلك جهودهم كانت تبقى دون المطلوب بسبب حجم الأضرار والإصابات.



وتلفت إلى أنها دخلت الكثير من مناطق الحروب والنزاعات في اليمن والعراق وجنوب السودان ونيجيريا، لكنها ترى أن المهمة الأصعب بالنسبة لها كانت في قطاع غزة.



وتبرر الطبيبة رأيها هذا بالقول إن حالات الإصابة والصدمات التي كانوا يواجهونها في صفوف المدنيين داخل القطاع، كانت كبيرة جداً من حيث العدد، فضلاً عن درجة خطورتها البالغة.



وختمت الطبيبة حديثها بالقول: "ما يحدث في غزة كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة، ولا يوجد أي مبرر لهذه الدهشة والألم والمعاناة"، مطالبة بالحيلولة دون استمرارها.



وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تم إخراج 32 مستشفى عن الخدمة بسبب الهجمات المباشرة من قبل الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى إخراج 53 مركزًا، واستهداف 155 مركزًا صحيًا وفقًا للإحصائيات التي أصدرها المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.



وتواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.



وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل حوالي 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.-(الأناضول)