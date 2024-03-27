ثلاثي مميت ينهش أطفال غزة.. هنا مستشفى كمال عدوان



بعض هؤلاء الأطفال يرقدون في مستشفى كمال عدوان ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وقد تدهورت حالتهم الصحية وانخفض وزنهم بشدة، في ظل شح إمدادات الغذاء والمياه والدواء.



وعلى أحد أسرة المستشفى ترقد جنى عياد (8 أعوام) في وضع صحي سيئ للغاية جراء سوء التغذية المنتشر شمالي قطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا كارثية.



وترافق الأم ابنتها جنى في المستشفى، وتشعر بالعجز عن تقديم أي مساعدة لطفلتها، في ظل تداعيات الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



وتقول الأم للأناضول: "طفلتي تمر بظروف سيئة جراء ما شهدناه من نقص في الغذاء، ما أدى إلى سوء التغذية ونقص في الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم في جسدها".



وبنبرة صوت يعتصرها الألم، تضيف: "أصبح جسد طفلتي ضعيفا وفقدت الكثير من وزنها خلال الأيام الأخيرة".



وتابعت: "ما حصل لطفلتي (هو) جراء الحصار والحرب الإسرائيلية، حيث تفتقر مناطق شمال قطاع غزة إلى الطعام والمياه النظيفة".



ومسترجعة حال طفلتها قبل الحرب، تلفت الأم إلى أن جنى "كانت تتمتع بنشاط وتلعب وتتفاعل مع الآخرين دون أي شكاوى صحية، بينما هي اليوم تعاني في السرير، ولا تقدر على الحركة وتتلعثم في الكلام".



وتتمنى أن تتمكن طفلتها من الخروج من غزة لتتلقى العلاج اللازم، بعد أن تسببت الحرب الإسرائيلية في دمار واسع في المستشفيات ونقص الإمدادات الطبية.



وأخرج القصف الإسرائيلي 32 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة، بالإضافة إلى استهداف 155 مركزا صحيا، حسب إحصاء المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.



** مرض في الرئتين



كما حال أم جنى، تخشى أم نور الهدى محمد (11 عاما) من فقدان حياة طفلتها في ظل ما تعانيه المستشفيات المتبقية من نقص في العلاج والغذاء، خاصة شمالي القطاع.



وتقول الأم للأناضول: "طفلتي تعاني مرضا في الرئتين (لم يتم تحديده بعد) وانخفاض نسبة الدم في جسدها، وسوء التغذية، ما يؤثر سلبا على حياتها".



وتتابع: "كل يوم تزداد حالة طفلتي سوءًا في ظل نقص الغذاء والعلاج في غزة".



وتتمنى الأم توفير العلاج الضروري والغذاء الصحي لطفلتها، والسماح لها بالخروج من غزة لتلقي العلاج اللازم.



وبينما باتت حياة جنى ونور الهدى وغيرهما على المحك، قتلت إسرائيل في حربها على غزة أكثر من 13 ألف طفل، ضمن عشرات آلاف الضحايا المدنيين، إلى جانب مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.



وتواصل إسرائيل الحرب، رغم إصدار مجلس الأمن الدولي الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ومثول تل أبيب، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.-(الأناضول)