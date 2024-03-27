المقاصة.. مصطفى أمام اختبار أخفقت فيه 18 حكومة فلسطينية



كان عمر أزمة المقاصة حين ورثها اشتية شهرا واحدا، وسببها رفض الرئيس محمود عباس تسلم هذه الأموال، بسبب إعلان إسرائيل خصم جزء منها مقابل ما تقدمه الحكومة الفلسطينية من مخصصات مالية للأسرى.



ففي فبراير/ شباط 2019، أعلنت إسرائيل تصديق الكنيست على مقترح قانون لاقتطاع ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات للأسرى والشهداء من أموال المقاصة، بمتوسط شهري 50 مليون شيكل (14 مليون دولار)، ارتفع لاحقا إلى 63 مليونا (18 مليون دولار).



خلال أيام وربما أسابيع قليلة، يرتقب أن تؤدي الحكومة الـ 19 اليمين القانونية، برئاسة رئيس الوزراء الجديد، محمد مصطفى، وهو رجل الاقتصاد الفلسطيني، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي بأصول مليار دولار).



هذه الحكومة، على طاولتها ملفات ملحة أبرزها اقتصادية، بصدارة استعادة قطاع غزة مكانا قابلا للحياة، معيشيا واقتصاديا بعد انتهاء الحرب القائمة، إلى جانب إيجاد حلول لأزمة المقاصة القائمة حاليا.



** 12 أزمة مقاصة



يبلغ عدد أزمات المقاصة منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 حتى اليوم، 12 أزمة، جميعها شهدت ضغوطا فلسطينية لتحويل جباية الأموال إلى الجانب الفلسطيني، بعيدا عن وزارة المالية الإسرائيلية، الجابي الحالي لها.



وأموال المقاصة، هي إيرادات الضرائب على السلع الموجهة إلى السوق الفلسطينية المستوردة من الخارج أو من إسرائيل، وتقدر قيمتها الصافية قرابة 770 مليون شيكل (220 مليون دولار) شهريا، قبيل الحرب على غزة.



ومنذ توقيع اتفاق أوسلو، وما تبعه من توقيع لبروتوكول باريس الاقتصادي المنظم للعلاقة الاقتصادية، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجباية أموال المقاصة، وتحوليها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.



أحدث هذه الأزمات، كان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع رفض الجانب الفلسطيني تسلم أموال المقاصة، بعد إعلان إسرائيل خصم أموال كانت تحول إلى قطاع غزة، بمتوسط شهري 275 مليون شيكل (75 مليون دولار).



يتوزع هذا الرقم الذي أقرت إسرائيل اقتطاعه، بين أجور لموظفي السلطة الفلسطينية في غزة المعينين قبل الانقسام عام 2006، وبين أموال تخصص لدفع ثمن الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة.



القرار الإسرائيلي جاء ردة فعل على عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والحرب الإسرائيلية المستعرة ضد القطاع منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.



وعلى الرغم من إيجاد صيغة تستعيد بموجبها الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة، بدخول وسيط (النرويج) لتسلم الجزء المقتطع عن قطاع غزة من إسرائيل (75 مليون دولار)، وعدم تحويله للفلسطينيين، فإن ذلك لا يعني انتهاء أزمة المقاصة.



اليوم، تتسلم الحكومة الفلسطينية قرابة 60 بالمئة فقط من إجمالي أموال المقاصة، فقبل اقتطاعات غزة، هناك اقتطاعات الأسرى، وغرامات تقرها إسرائيل على الفلسطينيين، وديون لصالح شركتي الكهرباء المياه ومشاف إسرائيلية، بمتوسط يتجاوز 200 مليون شيكل شهريا.



بذلك، يكون مجمل الاقتطاع الشهري عند متوسط 474 مليون شيكل (130 مليون دولار)، من إجمالي الجبايات قبل أية اقتطاعات، البالغة قرابة مليار شيكل (275 مليون دولار).



يعي رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى، أن بقاء آلية جباية أموال المقاصة الحالية يمثل أزمات مرتقبة ستواجهها حكومته، والسبب أن أموال المقاصة تشكل بين 60 - 65 بالمئة من مجمل الدخل الحكومة الفلسطيني، والنسبة المتبقية، جبايات ضريبية محلية ومنح خارجية.



لذلك، سيكون أمامه خيار وحيد يتمثل في خوض معركة تحقيق اختراق في آلية الجباية الحالية للمقاصة، لأنها في المرات الـ 12 الماضية، كانت تستخدم ورقة ابتزاز إسرائيلية لتحقيق مكاسب سياسية من الفلسطينيين.



كذلك، سيحتاج رجل الاقتصاد إلى كل دولار في مهمته المقبلة، لأن ملفات إعادة إعمار غزة، وحل أزمة أجور القطاع العام الفلسطيني المستمرة منذ نوفمبر 2021، وديون متصاعدة على الحكومة لصالح البنوك، ومستحقات للقطاع الخاص، جميعها تتطلب أموالاً تزيد عدة أضعاف عن الوضع الحالي.



حاليا، وبعد خصم كل الاقتطاعات الإسرائيلية، يدخل الحكومة الفلسطينية من أموال (مقاصة وإيرادات ضريبية محلية)، قرابة 850 مليون شيكل (233.6 مليون دولار).



هذا الرقم لا يعادل مجمل فاتورة أجور القطاع العام الفلسطيني (موظفون، متقاعدون، مخصصات أسرى ومحررين وذوي شهداء ومخصصات أخرى) البالغة شهريا قرابة 270 مليون دولار.



لذا يرى مصطفى أن حل أزمة المقاصة، وتحويل آلية جبايتها للجانب الفلسطيني، سيحل جزءا من المشكلة، خاصة وأن إسرائيل تقتطع شهريا 130 مليون دولار.

وبسبب تراجع المداخيل المالية، يرث مصطفى أزمة أجور القطاع العام، إذ يتقاضون منذ نوفمبر 2021 نحو 85 بالمئة من الراتب، تراجع إلى 60 بالمئة وبشكل غير منتظم من الحرب على غزة.



هذا الأمر قاد الأسواق الفلسطينية إلى أزمة ركود في الأسواق لم يسبق لها مثيل منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، وزاد نسب البطالة لأكثر من 47 بالمئة في فلسطين، من 23 بالمئة قبيل الحرب، وفق منظمة العمل الدولية.-(الأناضول)