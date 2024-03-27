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بن غفير ينتقد بايدن.. وهذا ما قاله

3/27/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "نيويوركتايمز" الأميركية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قوله إن بايدنيفضل نهج النائبة في الكونغرس الأميركي من أصل فلسطيني رشيدة طليب ورئيس حركةالمقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار على نهج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبنغفير.
ورأى بن غفير أن بايدنكان مخطئا للغاية من خلال سعيه للضغط على "إسرائيل".

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