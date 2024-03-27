بن غفير ينتقد بايدن.. وهذا ما قاله
التاريخ
3/27/2024 2:34:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "نيويوركتايمز" الأميركية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قوله إن بايدنيفضل نهج النائبة في الكونغرس الأميركي من أصل فلسطيني رشيدة طليب ورئيس حركةالمقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار على نهج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبنغفير.
ورأى بن غفير أن بايدنكان مخطئا للغاية من خلال سعيه للضغط على "إسرائيل".
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