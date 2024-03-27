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لقاء مرتقب بين نتنياهو وعائلات الأسرى

3/27/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت صحيفة "يديعوتأحرونوت" العبرية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيلتقي اليوم الأربعاءبعائلات الجنود الأسرى في غزة للمرة الأولى منذ بداية الحرب.
وتقدر "إسرائيل"وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

وسبق أن سادت هدنة بينحماس و"إسرائيل"- بوساطة قطرية مصرية أميركية- لمدة أسبوع من 24 تشرينالثاني/ نوفمبر حتى الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023 تم خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانيةمحدودة للغاية إلى غزة.

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