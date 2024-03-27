لقاء مرتقب بين نتنياهو وعائلات الأسرى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت صحيفة "يديعوتأحرونوت" العبرية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيلتقي اليوم الأربعاءبعائلات الجنود الأسرى في غزة للمرة الأولى منذ بداية الحرب.
وتقدر "إسرائيل"وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
وسبق أن سادت هدنة بينحماس و"إسرائيل"- بوساطة قطرية مصرية أميركية- لمدة أسبوع من 24 تشرينالثاني/ نوفمبر حتى الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023 تم خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانيةمحدودة للغاية إلى غزة.
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