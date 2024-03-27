مسؤول أميركي: هجمات الحوثيين تباطأت

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال قائد الأسطول الأميركيلعملية البحر الأحمر: استطعنا خفض قدرات الحوثيين وما زال أمامنا عمل كثير.
وأضاف القائد أنه معدعم إيران للحوثيين استخباريا وعسكريا لا يمكن التنبؤ بموعد إنجاز المهمة.
واعتبر المتحدث ذاتهأن هجمات الحوثيين تباطأت وتحولت من استخدام صواريخ كروز إلى مسيرات أقل خطورة.
ومنذ تصاعد العدوانالإسرائيلي على قطاع غزة، يستهدف الحوثيون السفن التي تملكها أو تشغلها شركاتإسرائيلية، أو المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عند مرورها بالبحر الأحمروقرب باب المندب وخليج عدن، دعما للمقاومة الفلسطينية وإسنادا لأهل غزة، وفقتصريحات قيادات الجماعة. (الجزيرة نت)
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