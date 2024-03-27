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مسؤول أميركي: هجمات الحوثيين تباطأت

3/27/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال قائد الأسطول الأميركيلعملية البحر الأحمر: استطعنا خفض قدرات الحوثيين وما زال أمامنا عمل كثير.
وأضاف القائد أنه معدعم إيران للحوثيين استخباريا وعسكريا لا يمكن التنبؤ بموعد إنجاز المهمة.

واعتبر المتحدث ذاتهأن هجمات الحوثيين تباطأت وتحولت من استخدام صواريخ كروز إلى مسيرات أقل خطورة.

ومنذ تصاعد العدوانالإسرائيلي على قطاع غزة، يستهدف الحوثيون السفن التي تملكها أو تشغلها شركاتإسرائيلية، أو المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عند مرورها بالبحر الأحمروقرب باب المندب وخليج عدن، دعما للمقاومة الفلسطينية وإسنادا لأهل غزة، وفقتصريحات قيادات الجماعة. (الجزيرة نت)

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