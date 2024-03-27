مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث رد حماس مساء اليوم

مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث رد حماس مساء اليوم
التاريخ
3/27/2024 2:34:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريةإن مجلس الحرب سيعقد جلسة مساء اليوم الأربعاء للتباحث في رد حركة المقاومةالإسلامية (حماس) على منحى صفقة تبادل الأسرى.
وكانت حماس قد قالت إن المبادئ الأساسية التييقوم عليها تصورها لملف المفاوضات والتي قدمتها للوسطاء في مصر وقطر ترتكز على 5نقاط رئيسية؛ هي وقف إطلاق النار، وعودة غير مشروطة للنازحين، وانسحاب جيشالاحتلال الإسرائيلي من غزة، ودخول المساعدات ومواد الإغاثة، وإعادة الإعمار.
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