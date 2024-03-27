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مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث رد حماس مساء اليوم

3/27/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريةإن مجلس الحرب سيعقد جلسة مساء اليوم الأربعاء للتباحث في رد حركة المقاومةالإسلامية (حماس) على منحى صفقة تبادل الأسرى.

وكانت حماس قد قالت إن المبادئ الأساسية التييقوم عليها تصورها لملف المفاوضات والتي قدمتها للوسطاء في مصر وقطر ترتكز على 5نقاط رئيسية؛ هي وقف إطلاق النار، وعودة غير مشروطة للنازحين، وانسحاب جيشالاحتلال الإسرائيلي من غزة، ودخول المساعدات ومواد الإغاثة، وإعادة الإعمار.

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