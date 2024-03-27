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ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة على غزة

3/27/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عددضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 32 ألفا و490 شهيدا و74 ألفا و889 مصابامنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي اليوم الـ173 من حرب الإبادة الإسرائيليةالمستمرة على غزة، تواصل القصف الإسرائيلي لمناطق متعددة في القطاع، خصوصا في رفح،في حين اقتحمت قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس واعتقلت عددا من أفرادطواقمه الطبية والنازحين من فئة الشباب.

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