ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة على غزة

ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة على غزة
التاريخ
3/27/2024 2:34:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عددضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 32 ألفا و490 شهيدا و74 ألفا و889 مصابامنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي اليوم الـ173 من حرب الإبادة الإسرائيليةالمستمرة على غزة، تواصل القصف الإسرائيلي لمناطق متعددة في القطاع، خصوصا في رفح،في حين اقتحمت قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس واعتقلت عددا من أفرادطواقمه الطبية والنازحين من فئة الشباب.
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