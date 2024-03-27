مصرع مستوطن في كريات شمونة بقصف من جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت خدمة الإسعاف التابعة للاحتلال، الأربعاء، مقتل مستوطن متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها إثر إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية.
وقالت نجمة داود الحمراء، عبر منصة "اكس"، إن عاملا (25 عاما) ليس من سكان كريات شمونة، قُتل في قصف استهدف مبنى صباح الأربعاء.
وسبق أن أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة مستوطنين اثنين أحدهما إصابته خطيرة، جراء سقوط صاروخ على مصنع للورق في كريات شمونة.
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