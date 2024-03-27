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مصرع مستوطن في كريات شمونة بقصف من جنوب لبنان

3/27/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت خدمة الإسعاف التابعة للاحتلال، الأربعاء، مقتل مستوطن متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها إثر إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية.
وقالت نجمة داود الحمراء، عبر منصة "اكس"، إن عاملا (25 عاما) ليس من سكان كريات شمونة، قُتل في قصف استهدف مبنى صباح الأربعاء.

وسبق أن أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة مستوطنين اثنين أحدهما إصابته خطيرة، جراء سقوط صاروخ على مصنع للورق في كريات شمونة.

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