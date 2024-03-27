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32,490 شهيدا و74,889 جريحا فلسطينيا منذ بدء العدوان على غزة

3/27/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32490 شهيدا و74889 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.


وأشارت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 173 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 76 شهيدا و102 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأضافت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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