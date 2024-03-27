الزراعة توقع اتفاقية لاستكمال أتمتة خدمات تسجيل المبيدات



وتهدف الاتفاقية إلى الانتقال نحو الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتطوير وتحديث وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بتسجيل المبيدات، وذلك استجابة لتطلعات وزارة الزراعة في تحسين جودة الخدمات وزيادة فعاليتها، وسعياً إلى تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول الى المعلومات بشكل أفضل.



وبين الحنيفات أن الاتفاقية، جاءت في إطار الحرص والتأكيد على التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وتسهيلاً على الشركات المستوردة للمبيدات والمصانع المحلية المنتجة لتلك المبيدات مما سينعكس إيجابياً على القطاع الزراعي وخدمة المزارع الأردني.



من جانبه، ثمن بيبرس، جهود الوزارة والتعاون الدائم والتشاركية المثمرة مع القطاع الخاص التي تخدم تقدم وتطور القطاع .