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نتنياهو لـ حماس: الضغط الدولي على إسرائيل لن يجدي

3/27/2024 2:34:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن إلغاءه زيارة كان من المقرر أن يقوم بها كبار مساعديه لواشنطن هذا الأسبوع، يهدف إلى توجيه رسالة لحركة حماس بأن إسرائيل لن ترضخ للضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب على غزة.


وقال في تصريحات مصورة خلال اجتماع مع السناتور الأميركي ريك سكوت الذي يزور إسرائيل، "لقد كانت رسالة أولا وقبل كل شيء إلى حماس: لا تراهنوا على هذا الضغط، فهو لن يجدي".

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