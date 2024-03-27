نتنياهو لـ حماس: الضغط الدولي على إسرائيل لن يجدي

نتنياهو لـ حماس: الضغط الدولي على إسرائيل لن يجدي
التاريخ
3/27/2024 2:34:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن إلغاءه زيارة كان من المقرر أن يقوم بها كبار مساعديه لواشنطن هذا الأسبوع، يهدف إلى توجيه رسالة لحركة حماس بأن إسرائيل لن ترضخ للضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب على غزة.
وقال في تصريحات مصورة خلال اجتماع مع السناتور الأميركي ريك سكوت الذي يزور إسرائيل، "لقد كانت رسالة أولا وقبل كل شيء إلى حماس: لا تراهنوا على هذا الضغط، فهو لن يجدي".
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