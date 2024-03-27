العياصرة: مراكز القوى تُقرر عن النواب.. والبرلمان ضعيف تشريعيا ورقابيا

مراكز القوى هي من تُقرر عن مجلس النواب والبرلمان ضعيف تشريعيا ورقابيا.

الدولة مرعوبة من تسييس الموالاة.. والتخلص من "الحرس القديم" قفزة في الهواء.



قال النائب والإعلامي عمر العياصرة إن شكلحكومة ما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة سيتحدد باختيار رئيس وزراء من قبلالملك، ومن ثم إجراء مشاورات مع الائتلافات الوطنية في البرلمان، رابطا النجاحوالفشل في تجربة الحكومة الحزبية بطبيعة الموالاة، فإذا كانت الموالاة مُسيسة،ولها هوامش حركة يمكن التفاهم معها، أما الوصول إلى مرحلة تُشكل فيها المعارضةالأغلبية فإن الوقت ما زال مبكرا على ذلك.



وأضاف "لم انتمِ لأي حزب للآن، لأننيأعتقد أن التجربة الحزبية ليست ناضجة، والأحزاب بُنيت على أساس شخصي"، موضحاأن النشاط الحزبي تاريخيا في الأردن لم يأتِ بولادة طبيعية، وليس لدينا خبرةلإنتاج أحزاب وطنية برامجية ذاتيا، وإذا لم تضع الدولة يدها بيد الأحزاب، وتنشئهم،وتصمّغهم لن يصبح لدينا أحزاب، وإنما تكون جميعها أحزاب معارضة.



وبين العياصرة خلال حديثه في المنتدىالإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، أمس الثلاثاء، تحت عنوان"برلمان على وشك الرحيل.. مراجعات وأسئلة المستقبل"، أن حقبة المملكةالرابعة تفتقد للنخب، فالنخبة السياسية غابت في الدولة، سواء في السلطة التنفيذية،أو مجلس النواب، وحتى المعارضة، ولا تستطيع الدفاع عن مقاربات الدولة، منوها إلىأن آلية إنتاج النخب معطوبة، وأن الدولة لديها خشية ورعب من تسييس الموالاة، وأسبابغياب النخب هو التخلص السريع من "الحرس القديم"، واصفا ذلك بأنه قفزة فيالهواء.



وأوضح العياصرة في المنتدى الإعلامي الذيأداره الزميل نضال منصور، مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين، أن السلطةفي الأردن تحاول دائما استمالة المعارضين، وأن لديه قناعة بأن كلأردني يحب أن يصبح وزيرا، وينضم للسلطة التنفيذية، وأن يكون جزءا من الحكم وفلسفةالحكم، منوها إلى أنه حتى النيابة عند الذهاب إليها يفكر المواطن في اللحظة التييفرح له أقاربه بها.



وعلق على أن الفرق في تجربته بين معارض ونائبفي البرلمان كبير جدا، فالوجود كعضو في مجلس النواب منحه فرصة للاطلاع على ما لم يكنيراه، فاطلع على عوار الدولة، وإكراهاتها، وعلى حجم نقاط الضعف الموجودة فيها،وحجم الكسل الذي تعيشه الموالاة، والشخصيات الوطنية الموجودة في السلطة التنفيذية،وكل مراكز الدولة، الأمنية منها، والسياسية التي تظهر حقيقة هذه الدولة.



وأضاف "كنت أفهم شرعيات الدولةالأردنية، وطبيعة العقد الاجتماعي، لكن لم أستطع فهمها كما فهمتها وأنا عضو فيالبرلمان، وهذا أثر على الانحيازات والانعطافات، ولم أنحاز يوما للحكومات، مع أننيكدت أن أدخل الحكومة، لكنني منحاز للدولة"، مبينا أن الدولة كانت مظلومة، منالموالاة التي كانت كسولة، وتركت الدفاع عنها، وتوضيح حقيقتها، وصورتها، وطبيعتها،وتحدياتها، وإمكاناتها، وكذلك مظلومة من المعارضة التي تحلق بأحلامها.



ورأى العياصرة أن الموالاة والمعارضة أصبحتاضعيفتين جدا في الأردن، كما غابت النخب تماما عن مجلس النواب ومؤسسات الدولة،داعيا إلى وجود موالاة قوية يصبح لها هامش حركة، بحيث تتحكم هي بمراكز القوى.



ولفت إلى أنه لم يكن محاميا للشيطان، وإنماقدم مقاربة للدولة، مبينا أن توضيح مقاربات الدولة وإن لم يكن مقبولا شعبيا لكنهمهم، وأن الموجودون في الحكم ليسوا خونة ولا صهاينة، وإنما لديهم إكراهات معينة،ويجب توضيحها للمواطنين، لكنهم ربما يخشون ذلك، أو أن إمكاناتهم ضعيفة فلا يفصحونعن هذه الإكراهات.



وأضاف أنه فهم سياقات الدولة وعلاقتها بجميعالمكونات الاجتماعية، والمقاربة الأمنية كيف تفكر؟، وكيف ترى هوية الدولة؟ وتنظرللمكون شرق الأردني وغرب الأردني، وكل هذه المعادلات موجودة، وهي أحد مؤثرات بنيةوصناعة القرار وصياغته وفهمه، لافتا إلى أنه كان في المعارضة، وأصبح في الموالاةلكن ليست الكسولة، ولا المُصفقة، وإنما التي تقول نحن هنا ضعفنا، وهنا أنّاتنا،وإكراهاتنا، مؤكدا أن المهمة الأسهل أن تكون معارضا.



وأكد بقوله إن "جماعة الإخوان المسلمينهي الأشد بطشا في السنوات القليلة الماضية، وأتفهم ذلك، على اعتبار أنني كنتمتحالفا معهم، لكن أيضا الإخوان المسلمين أثناء أزمة الخليج في التسعينات تحالفوامع حكومة مضر بدران، وكانت تلك مسؤولية وطنية تجاه ظرف قاسٍ تمر به الدولة، ولكنحتى هؤلاء تغيروا"، مضيفا إلى أنه لا يوجد كتلة ديمقراطية حقيقية تريد رفعراية الديمقراطية في الأردن.



وعنتجربتيه في البرلمان، قال "التحالف بين الدولة والمواطن تقوم على أساس الولاءالوظيفي، والولاء السياسي، واكتشفت من خلال عضويتي في اللجنة المالية في الدورةالعادية الأولى، أن الدولة حولت القطاع العام لجمعية خيرية من باب الولاء السياسي،وإبان "الربيع العربي" بدل الاستثمار في مشروع سياسي كبير، اشترواولاءات معارضين وحراكيين، منبها إلى أن المشكلة خطيرة الآن، فالعلاقة بين النظاموقواعد الدعم (العشائر، والشرق أردنيين) يشوبها الكثير، وهي اليوم تتكسر، لأناستمرار هذه العلاقة بمبدأ الموالاة مقابل المنافع انتهت، والدولة ضعفت اقتصادياولن تستطيع الاستمرار في ذلك.



وعن أداء مجلس النواب الحالي والذي شارف علىاستكمال مدته الدستوري، اعترف عياصرة أن النائب الذي يدخل للبرلمان بشكل فردي لابد أن يلجأ لجهة راعية سواء الحكومة، أو القطاع الخاص، أو غيرها، مُذكرا أن الدولةجزء من اللعبة الانتخابية بشكل واضح، وأن مراكز القوى في الدولة هي من تقرر عنمجلس النواب، وهذا الأمر جعل دور البرلمان تشريعا ورقابيا ضعيف جدا.



وكشف عن أن السلطة النيابية في الأردن لاتُشرّع ولا تراقب، وأن المجالس السابقة كان ظاهرها رحمة وباطنها توجيه، مشيرا إلىأن عددا من النواب يعمل بتوجيهات رئيس الحكومة، ومنهم من يستمد تعليماته من وزير،أو الأجهزة الأمنية، أو البنوك، أو من التوجه السياسي كالإخوان المسلمين، أو من"السوشيال ميديا"؛ وذلك يعود لكون النائب نجح بطريقة فردية وبتحالفات معالدولة، والدولة جزء من اللعبة الانتخابية.



وأضاف "إذا أردنا مجلسا يعمل بشكل جيدعلينا أن نعمل على تغيير العقل الجمعي ليقطع صلات النواب مع قواعدهم الانتخابيةالقائمة على الخدمات".

ونفى أن يكون قد قدم مغازلات أثناء خطابهالأخير تحت قبة البرلمان، وإنما كان الهدف من الخطاب تفسير نفسه وتوضيحهاوتبرئتها، وتبرير انتقاله "من المعارضة إلى الموالاة"، وأن هذا الأمرليس خيانة، مشيرا إلى أنه كان يقول للقواعد الانتخابية أنه ترك المعارضة قبلالانتخابات وسيذهب للولاء الناقد.



وفيما يتعلق بقضية إسناد حقيبة وزارية لعياصرةفي التعديل الأخير على حكومة د. بشر الخصاونة، قال "إن الأمر شابه الكثير من الجدل،وأن القضية تتعلق بمبدأ توزير النواب، ولا علاقة لها بـ "فيتو" من جهةما سواء داخلية أو خارجية".

واختتم حديثه بأن الوضع الاقتصادي الأردنيمستعصٍ، والحلول التي تُحدث أثرا بطيئة، والحل يكمن في إنجاح مشروع الإصلاحالسياسي، وتمكين الأحزاب السياسية للمشاركة في الحكم، وتحمل المسؤولية في النضاللإنجاح مسيرة الإصلاح.

