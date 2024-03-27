العياصرة: مراكز القوى تُقرر عن النواب.. والبرلمان ضعيف تشريعيا ورقابيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) النائب العياصرة: لست محامي الشيطان والموجودون في الحكمليسوا خونة
الدولة حولت القطاع العام لجمعية خيرية من باب الولاء السياسي.
النشاط الحزبي تاريخيا في الأردن لم يأتِ بولادة طبيعية.
مراكز القوى هي من تُقرر عن مجلس النواب والبرلمان ضعيف تشريعيا ورقابيا.
الدولة مرعوبة من تسييس الموالاة.. والتخلص من "الحرس القديم" قفزة في الهواء.
قال النائب والإعلامي عمر العياصرة إن شكلحكومة ما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة سيتحدد باختيار رئيس وزراء من قبلالملك، ومن ثم إجراء مشاورات مع الائتلافات الوطنية في البرلمان، رابطا النجاحوالفشل في تجربة الحكومة الحزبية بطبيعة الموالاة، فإذا كانت الموالاة مُسيسة،ولها هوامش حركة يمكن التفاهم معها، أما الوصول إلى مرحلة تُشكل فيها المعارضةالأغلبية فإن الوقت ما زال مبكرا على ذلك.
وأضاف "لم انتمِ لأي حزب للآن، لأننيأعتقد أن التجربة الحزبية ليست ناضجة، والأحزاب بُنيت على أساس شخصي"، موضحاأن النشاط الحزبي تاريخيا في الأردن لم يأتِ بولادة طبيعية، وليس لدينا خبرةلإنتاج أحزاب وطنية برامجية ذاتيا، وإذا لم تضع الدولة يدها بيد الأحزاب، وتنشئهم،وتصمّغهم لن يصبح لدينا أحزاب، وإنما تكون جميعها أحزاب معارضة.
وبين العياصرة خلال حديثه في المنتدىالإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، أمس الثلاثاء، تحت عنوان"برلمان على وشك الرحيل.. مراجعات وأسئلة المستقبل"، أن حقبة المملكةالرابعة تفتقد للنخب، فالنخبة السياسية غابت في الدولة، سواء في السلطة التنفيذية،أو مجلس النواب، وحتى المعارضة، ولا تستطيع الدفاع عن مقاربات الدولة، منوها إلىأن آلية إنتاج النخب معطوبة، وأن الدولة لديها خشية ورعب من تسييس الموالاة، وأسبابغياب النخب هو التخلص السريع من "الحرس القديم"، واصفا ذلك بأنه قفزة فيالهواء.
وأوضح العياصرة في المنتدى الإعلامي الذيأداره الزميل نضال منصور، مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين، أن السلطةفي الأردن تحاول دائما استمالة المعارضين، وأن لديه قناعة بأن كلأردني يحب أن يصبح وزيرا، وينضم للسلطة التنفيذية، وأن يكون جزءا من الحكم وفلسفةالحكم، منوها إلى أنه حتى النيابة عند الذهاب إليها يفكر المواطن في اللحظة التييفرح له أقاربه بها.
وعلق على أن الفرق في تجربته بين معارض ونائبفي البرلمان كبير جدا، فالوجود كعضو في مجلس النواب منحه فرصة للاطلاع على ما لم يكنيراه، فاطلع على عوار الدولة، وإكراهاتها، وعلى حجم نقاط الضعف الموجودة فيها،وحجم الكسل الذي تعيشه الموالاة، والشخصيات الوطنية الموجودة في السلطة التنفيذية،وكل مراكز الدولة، الأمنية منها، والسياسية التي تظهر حقيقة هذه الدولة.
وأضاف "كنت أفهم شرعيات الدولةالأردنية، وطبيعة العقد الاجتماعي، لكن لم أستطع فهمها كما فهمتها وأنا عضو فيالبرلمان، وهذا أثر على الانحيازات والانعطافات، ولم أنحاز يوما للحكومات، مع أننيكدت أن أدخل الحكومة، لكنني منحاز للدولة"، مبينا أن الدولة كانت مظلومة، منالموالاة التي كانت كسولة، وتركت الدفاع عنها، وتوضيح حقيقتها، وصورتها، وطبيعتها،وتحدياتها، وإمكاناتها، وكذلك مظلومة من المعارضة التي تحلق بأحلامها.
ورأى العياصرة أن الموالاة والمعارضة أصبحتاضعيفتين جدا في الأردن، كما غابت النخب تماما عن مجلس النواب ومؤسسات الدولة،داعيا إلى وجود موالاة قوية يصبح لها هامش حركة، بحيث تتحكم هي بمراكز القوى.
ولفت إلى أنه لم يكن محاميا للشيطان، وإنماقدم مقاربة للدولة، مبينا أن توضيح مقاربات الدولة وإن لم يكن مقبولا شعبيا لكنهمهم، وأن الموجودون في الحكم ليسوا خونة ولا صهاينة، وإنما لديهم إكراهات معينة،ويجب توضيحها للمواطنين، لكنهم ربما يخشون ذلك، أو أن إمكاناتهم ضعيفة فلا يفصحونعن هذه الإكراهات.
وأضاف أنه فهم سياقات الدولة وعلاقتها بجميعالمكونات الاجتماعية، والمقاربة الأمنية كيف تفكر؟، وكيف ترى هوية الدولة؟ وتنظرللمكون شرق الأردني وغرب الأردني، وكل هذه المعادلات موجودة، وهي أحد مؤثرات بنيةوصناعة القرار وصياغته وفهمه، لافتا إلى أنه كان في المعارضة، وأصبح في الموالاةلكن ليست الكسولة، ولا المُصفقة، وإنما التي تقول نحن هنا ضعفنا، وهنا أنّاتنا،وإكراهاتنا، مؤكدا أن المهمة الأسهل أن تكون معارضا.
وأكد بقوله إن "جماعة الإخوان المسلمينهي الأشد بطشا في السنوات القليلة الماضية، وأتفهم ذلك، على اعتبار أنني كنتمتحالفا معهم، لكن أيضا الإخوان المسلمين أثناء أزمة الخليج في التسعينات تحالفوامع حكومة مضر بدران، وكانت تلك مسؤولية وطنية تجاه ظرف قاسٍ تمر به الدولة، ولكنحتى هؤلاء تغيروا"، مضيفا إلى أنه لا يوجد كتلة ديمقراطية حقيقية تريد رفعراية الديمقراطية في الأردن.
وعنتجربتيه في البرلمان، قال "التحالف بين الدولة والمواطن تقوم على أساس الولاءالوظيفي، والولاء السياسي، واكتشفت من خلال عضويتي في اللجنة المالية في الدورةالعادية الأولى، أن الدولة حولت القطاع العام لجمعية خيرية من باب الولاء السياسي،وإبان "الربيع العربي" بدل الاستثمار في مشروع سياسي كبير، اشترواولاءات معارضين وحراكيين، منبها إلى أن المشكلة خطيرة الآن، فالعلاقة بين النظاموقواعد الدعم (العشائر، والشرق أردنيين) يشوبها الكثير، وهي اليوم تتكسر، لأناستمرار هذه العلاقة بمبدأ الموالاة مقابل المنافع انتهت، والدولة ضعفت اقتصادياولن تستطيع الاستمرار في ذلك.
وعن أداء مجلس النواب الحالي والذي شارف علىاستكمال مدته الدستوري، اعترف عياصرة أن النائب الذي يدخل للبرلمان بشكل فردي لابد أن يلجأ لجهة راعية سواء الحكومة، أو القطاع الخاص، أو غيرها، مُذكرا أن الدولةجزء من اللعبة الانتخابية بشكل واضح، وأن مراكز القوى في الدولة هي من تقرر عنمجلس النواب، وهذا الأمر جعل دور البرلمان تشريعا ورقابيا ضعيف جدا.
وكشف عن أن السلطة النيابية في الأردن لاتُشرّع ولا تراقب، وأن المجالس السابقة كان ظاهرها رحمة وباطنها توجيه، مشيرا إلىأن عددا من النواب يعمل بتوجيهات رئيس الحكومة، ومنهم من يستمد تعليماته من وزير،أو الأجهزة الأمنية، أو البنوك، أو من التوجه السياسي كالإخوان المسلمين، أو من"السوشيال ميديا"؛ وذلك يعود لكون النائب نجح بطريقة فردية وبتحالفات معالدولة، والدولة جزء من اللعبة الانتخابية.
وأضاف "إذا أردنا مجلسا يعمل بشكل جيدعلينا أن نعمل على تغيير العقل الجمعي ليقطع صلات النواب مع قواعدهم الانتخابيةالقائمة على الخدمات".
ونفى أن يكون قد قدم مغازلات أثناء خطابهالأخير تحت قبة البرلمان، وإنما كان الهدف من الخطاب تفسير نفسه وتوضيحهاوتبرئتها، وتبرير انتقاله "من المعارضة إلى الموالاة"، وأن هذا الأمرليس خيانة، مشيرا إلى أنه كان يقول للقواعد الانتخابية أنه ترك المعارضة قبلالانتخابات وسيذهب للولاء الناقد.
وفيما يتعلق بقضية إسناد حقيبة وزارية لعياصرةفي التعديل الأخير على حكومة د. بشر الخصاونة، قال "إن الأمر شابه الكثير من الجدل،وأن القضية تتعلق بمبدأ توزير النواب، ولا علاقة لها بـ "فيتو" من جهةما سواء داخلية أو خارجية".
واختتم حديثه بأن الوضع الاقتصادي الأردنيمستعصٍ، والحلول التي تُحدث أثرا بطيئة، والحل يكمن في إنجاح مشروع الإصلاحالسياسي، وتمكين الأحزاب السياسية للمشاركة في الحكم، وتحمل المسؤولية في النضاللإنجاح مسيرة الإصلاح.
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