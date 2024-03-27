الفلكية الأردنية: رؤية هلال شوّال ممكنة في 9 نيسان



ووفقا لهذه الحسابات، يكون الأربعاء الموافق العاشر من نيسان المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك.



وعن إمكانية رؤيته مساء الاثنين 8 نيسان، أشار السكجي، الأربعاء، إلى أن الحسابات الفلكية تؤكد أن "الرؤية مستحيلة" لأن الهلال سيكون "تحت الأفق" بعد غروب الشمس، ولا يوجد هلال ليرصد حسب جميع المعايير، وأشهرها معيار عودة، وأن الهلال سيكون تحت الأفق وهو أمر متفق عليه عند كل الفلكيين المتخصصين.



وأكدت أن الإعلان الرسمي في إعلان تحديد غرة رمضان وغرة شوال والأشهر الهجرية هو من اختصاص مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية ودائرة الإفتاء العام والمفتي العام للمملكة.



وتعمل الجمعية الفلكية الأردنية العام الحالي على زيادة عدد المحطات الرصدية بحيث تشمل معظم أجزاء المملكة من الجنوب إلى الشمال.



وطرحت الجمعية الفلكية الأردنية مسابقة لتصوير هلال شهر شوال في الأردن، حيث تبدأ عمليات الرصد والتصوير للهلال بعد الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 9 نيسان من جهة الغرب، حيث سيكون الهلال في السماء ويمكن تصويره باستخدام الأجهزة الخلوية العادية والكاميرات والتلسكوبات أو أي من الأجهزة البصرية.



وقال السكجي إن المسابقة تهدف إلى زيادة الوعي والثقافة في المجتمع بعلوم الفلك والفضاء وخاصة هواة التصوير بشكل عام، وإشراك المجتمع في رؤية الهلال وتثبيت ذلك، حيث إن هلال شوال من السهل رؤيته، بالإضافة إلى تفادي مشكلة الغيوم والأحوال الجوية من حيث اتساع الرقعة الجغرافية للرصد ومن أماكن مختلفة.



وأضاف أنه "من الممكن لأي مواطن أردني الاشتراك في المسابقة بسهولة بتصوير الهلال ورفع الصورة على حسابه على فيسبوك وكتابة هاشتاغ عنوانه #shawwal24JAS". (المملكة)