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تأمين 500 أسرة من اللاجئين السوريين بكرافانات سكنية

3/27/2024 2:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةوالهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مشروع تأمين الكرافانات داخل مخيم الزعتريوبحضور أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي ومدير فرعمركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري.
ويهدف المشروع إلى تأمين 500 أسرة من اللاجئينالسوريين بكرافانات سكنية، ما يساهم بتعويض عدد من الكرافانات القديمة غير القابلةللاستعمال، واحتواء الزيادة العددية في مخيم الزعتري والمتزوجين حديثاً من سكانالمخيم.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنيةالهاشمية الدكتور حسين الشبلي: "نقف هنا اليوم لندشّن مشروعا جديدا يتمتنفيذه مع شريكنا الاستراتيجي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذييتم بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين، ونسعى من خلال تنفيذ هذا المشروع من التخفيفمن الأعباء السكنية التي يمر بها اللاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري".

وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة فيالأردن نايف بن صالح الشمري أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع النوعية فيقطاعات الأمن الغذائي والإيواء وإعادة التأهيل والصحة بتمويل من مركز الملك سلمانللإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وشركاءالمركز في الأردن.

وأشار الشمري إلى أن هذا المشروع سيوفر مساحاتمعيشة آمنة لـ500 من الأسر الأكثر احتياجاً بمخيم الزعتري، والذين يواجهون سوءظروف المعيشة، ما يعيق قدرتهم على توفير مأوى مناسب وبشكل خاص في فصل الشتاء، ويمكنهممن العيش في حياة أكثر كرامة.

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