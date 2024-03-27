تأمين 500 أسرة من اللاجئين السوريين بكرافانات سكنية

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- Alghad Newspaper) دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةوالهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مشروع تأمين الكرافانات داخل مخيم الزعتريوبحضور أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي ومدير فرعمركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري.
ويهدف المشروع إلى تأمين 500 أسرة من اللاجئينالسوريين بكرافانات سكنية، ما يساهم بتعويض عدد من الكرافانات القديمة غير القابلةللاستعمال، واحتواء الزيادة العددية في مخيم الزعتري والمتزوجين حديثاً من سكانالمخيم.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنيةالهاشمية الدكتور حسين الشبلي: "نقف هنا اليوم لندشّن مشروعا جديدا يتمتنفيذه مع شريكنا الاستراتيجي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذييتم بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين، ونسعى من خلال تنفيذ هذا المشروع من التخفيفمن الأعباء السكنية التي يمر بها اللاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري".
وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة فيالأردن نايف بن صالح الشمري أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع النوعية فيقطاعات الأمن الغذائي والإيواء وإعادة التأهيل والصحة بتمويل من مركز الملك سلمانللإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وشركاءالمركز في الأردن.
وأشار الشمري إلى أن هذا المشروع سيوفر مساحاتمعيشة آمنة لـ500 من الأسر الأكثر احتياجاً بمخيم الزعتري، والذين يواجهون سوءظروف المعيشة، ما يعيق قدرتهم على توفير مأوى مناسب وبشكل خاص في فصل الشتاء، ويمكنهممن العيش في حياة أكثر كرامة.
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