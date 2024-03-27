أكاديمي أردني ضمن المساهمين المتميزين لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمي



وقال الزعبي إن اختياره جاء ضمن 28 باحثًا لهذا العام على مستوى العالم، مبينا أن جمعية الحاسوب التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمي تُكرّم الأعضاء الذين قدموا مساهمات تقنية، من خلال الحوسبة التطبيقية أو النظرية لمهنة الحوسبة ومجتمع الحوسبة والإنسانية مع جزء كبير من تلك المساهمات التقنية المقدمة من خلال الارتباط مع الجمعية.



يذكر أنه تم نشر أسماء فئة المساهمين المتميزين لعام 2023 في بيان صحفي، كما وتم الإعلان عنها على موقع جمعية الحاسوب وفي النشرة الإخبارية لأعضاء الجمعية.