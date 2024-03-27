أكاديمي أردني ضمن المساهمين المتميزين لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اختارت جمعية الحاسوب التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمي IEEE ، عضو هيئة التدريس في قسم هندسة الحاسوب بكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك الدكتور حسين الزعبي، ضمن فئة المساهمين المتميزين للعام 2023، بما يعكس مساهماته العلمية في الجمعية والمهنة.
وقال الزعبي إن اختياره جاء ضمن 28 باحثًا لهذا العام على مستوى العالم، مبينا أن جمعية الحاسوب التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمي تُكرّم الأعضاء الذين قدموا مساهمات تقنية، من خلال الحوسبة التطبيقية أو النظرية لمهنة الحوسبة ومجتمع الحوسبة والإنسانية مع جزء كبير من تلك المساهمات التقنية المقدمة من خلال الارتباط مع الجمعية.
يذكر أنه تم نشر أسماء فئة المساهمين المتميزين لعام 2023 في بيان صحفي، كما وتم الإعلان عنها على موقع جمعية الحاسوب وفي النشرة الإخبارية لأعضاء الجمعية.
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