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دراسة: النساء أكثر عرضة للإدمان على التدخين من الرجال

3/27/2024 2:30:42 PM
(MENAFN- Al Watan) وجدت دراسة جديدة أن النساء أكثرعرضة للإدمان على تدخين السجائر من الرجال.
حيث أشارت بيانات الدراسة التي نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية إلى أن النساء بشكل عام لدين ميل أكبر لتطوير الإدمان على النيكوتين مقارنة بالرجال، كما أنهن يواجهن صعوبة أكبر في الإقلاع عن التدخين .
وعندما قام الباحثون من جامعة كنتاكي بالتقصي حول هذا التفاوت بين المدخنين ، إلا أنهم سرعان ما توصولوا إلى أن الأمر قد يكون له علاقة بالهرمونات.
وبالفعل فقد وجد الفريق، بقيادة طالبة الدكتوراه سالي باوس، أن هرمون الإستروجين الأنثوي يحفز التعبيرعن نوع من البروتين يشارك في معالجة الدماغ للمكافأة والإدمان يسمى "أولفاكتوميدين".
حيث ثبت أن النيكوتين يثبط مادة الأولفاكتوميدين، مما يشير إلى أن التفاعل بين هرمون الإستروجين والنيكوتين والأولفاكتومدين قد يكون السبب خلف معاناة النساء أكثر مع الإدمان.
وقالت باوس إنها تأمل أن تفتح الاكتشافات الجديدة، الأبواب أمام إمكانيات علاجية جديدة من شأنها أن تساعد النساء على التوقف عن التدخين.
تابعت : "يأمل عملنا في فهم ما الذي يجعل النساء أكثر عرضة لاضطراب تعاطي النيكوتين، بهدف تقليل التفاوت بين الجنسين في علاج الإدمان على النيكوتين.
والنتائج التي توصلنا إليها لديها القدرة على تحسين حياة وصحة النساء اللائي يعانين من تعاطي المخدرات. وإذا استطعنا التأكد من أن هرمون الإستروجين يدفع البحث عن النيكوتين واستهلاكه من خلال الأولفاكتوميدين، فحينها يمكننا تصميم أدوية تمنع هذا التأثير من خلال استهداف المسارات المتغيرة.
ونأمل أن تسهل هذه الأدوية على النساء الإقلاع عن النيكوتين".
وقد قام فريق البحث بدراسة الجينات التي تتفاعل مع هرمون الإستروجين لمعرفة أي منها لديه وظيفة هرمونية في الدماغ.
واكتشفوا أن فئة واحدة فقط من الجينات تستوفي هذه المعايير، ( التي ترمز للأولفاكتوميدينات) ،مما حفزهم لإجراء سلسلة من الاختبارات بغرض فهم التفاعلات بين الأولفاكتوميدينات والإستروجين والنيكوتين بشكل أفضل.
وبينت نتائج الاختبارات، التي أجريت على خلايا الرحم البشرية والفئران، أن تنشيط هرمون الإستروجين للأولفاكتوميدين والذي يتم قمعه عند وجود النيكوتين، قد يكون بمثابة ما يسمى بـ"حلقة تغذية مرتدة" لتحفيز عمليات إدمان النيكوتين.
والآن يخطط الفريق لإجراء المزيد من الدراسات التي تحدد بشكل قاطع ما إذا كان هرمون الإستروجين يساهم في إدمان النيكوتين.
كذلك يسعى الباحثون لفهم كيفية عمل مسارات الإشارات المنظمة للأولفاكتومدين، خاصة في ما يتعلق بكيفية تحفيز استهلاك النيكوتين.
وهذه المعرفة ستكون مفيدة للسيدات، وبشكل خاص النساء اللواتي يتناولن هرمون الإستروجين في شكل حبوب منع الحمل أو عن العلاج بالهرمونات البديلة.

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