Wednesday, 27 March 2024 09:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اكتشاف خلايا في الدماغ تتحكم بالشهية وتساعد في إنزال الوزن

3/27/2024 2:30:41 PM
(MENAFN- Al Watan) تمثل السمنة تحديا كبيرا لصحة الإنسان، حيث أن الزيادة المفرطة للوزن قد تسبب أمراضا تؤثر سلبا على الشخص، وحيث أن السبب الرئيسي لزيادة الوزن هو استهلاك عدد سعرات حرارية أكثر من اللازم، فقد توصلت دراسة قام بها باحثين من جامعة أبردين ونشرت في " current biology" لاكتشاف مجموعة محددة من الخلايا الدماغية التي تتحكم في وزن الجسم ويمكن تسخيرها للحد من تناول الطعام.
حيث تصنع مجموعة الخلايا المكتشفة مادة كيميائية تسمى جابا " GABA" ، تتمثل وظيفتها الأساسية في منع الإشارات في الدماغ.
وقال قائد الدراسة الدكتور بابلو بلانكو : "وجدنا علاقة جديدة بين مجموعة فرعية من الخلايا العصبية غير المدروسة في جذع الدماغ المستشعرة لاستهلاك الطعام، والتي توقف عمل الخلايا العصبية الأولية للجوع في جزء آخر من الدماغ، ويستخدم هذا الاتصال مادة GABA الكيميائية، كما أن هذا الاكتشاف يتيح إمكانية تفعيل استراتيجيات جديدة لتنظيم الوزن".
وقد استخدم فريق البحث في هذه الدراسة مجموعة من التقنيات المتطورة، منها تسجيل نشاط الخلايا المفردة وقياس التغيرات في كمية الطعام المتناول يوميا ووزن الجسم لدى الفئران.
و قالت البروفيسور لورا هيسلر من جامعة أبردين : لقد حددنا مجموعة من الخلايا داخل الدماغ التي يمكن تسخيرها لتقليل تناول الطعام وإنزال الوزن.
كما أشار الفريق البحثي إلى إن النتائج هذه قد تمهد الطريق لتطوير المزيد من أدوية الحد من تناول الطعام ووزن الجسم عن طريق معالجة الجوع، دون التسبب في الغثيان.

MENAFN27032024000089011017ID1108029164

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث