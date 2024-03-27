اكتشاف خلايا في الدماغ تتحكم بالشهية وتساعد في إنزال الوزن

(MENAFN
- Al Watan) تمثل السمنة تحديا كبيرا لصحة الإنسان، حيث أن الزيادة المفرطة للوزن قد تسبب أمراضا تؤثر سلبا على الشخص، وحيث أن السبب الرئيسي لزيادة الوزن هو استهلاك عدد سعرات حرارية أكثر من اللازم، فقد توصلت دراسة قام بها باحثين من جامعة أبردين ونشرت في " current biology" لاكتشاف مجموعة محددة من الخلايا الدماغية التي تتحكم في وزن الجسم ويمكن تسخيرها للحد من تناول الطعام.
حيث تصنع مجموعة الخلايا المكتشفة مادة كيميائية تسمى جابا " GABA" ، تتمثل وظيفتها الأساسية في منع الإشارات في الدماغ.
وقال قائد الدراسة الدكتور بابلو بلانكو : "وجدنا علاقة جديدة بين مجموعة فرعية من الخلايا العصبية غير المدروسة في جذع الدماغ المستشعرة لاستهلاك الطعام، والتي توقف عمل الخلايا العصبية الأولية للجوع في جزء آخر من الدماغ، ويستخدم هذا الاتصال مادة GABA الكيميائية، كما أن هذا الاكتشاف يتيح إمكانية تفعيل استراتيجيات جديدة لتنظيم الوزن".
وقد استخدم فريق البحث في هذه الدراسة مجموعة من التقنيات المتطورة، منها تسجيل نشاط الخلايا المفردة وقياس التغيرات في كمية الطعام المتناول يوميا ووزن الجسم لدى الفئران.
و قالت البروفيسور لورا هيسلر من جامعة أبردين : لقد حددنا مجموعة من الخلايا داخل الدماغ التي يمكن تسخيرها لتقليل تناول الطعام وإنزال الوزن.
كما أشار الفريق البحثي إلى إن النتائج هذه قد تمهد الطريق لتطوير المزيد من أدوية الحد من تناول الطعام ووزن الجسم عن طريق معالجة الجوع، دون التسبب في الغثيان.
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