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الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا لمراقبة البيئة الفضائية والوقاية من الكوارث

3/27/2024 2:30:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الصين قمرًا اصطناعيًا جديدًا بنجاح، اليوم، وذلك من مركز "تاييوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة "شانشي" شمال البلاد.
ووفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، تم إطلاق القمر الاصطناعي (ونهاي-3 02) باستخدام صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش-6)، ودخل المدار المخطط له بنجاح. وأوضحت أن القمر الاصطناعي سيستخدم في مسوحات البيئة الجوية والبحرية، ومراقبة البيئة الفضائية والوقاية من الكوارث والحد منها، وكذلك التجارب العلمية.
يذكر أن عملية الإطلاق هي المهمة رقم الـ514 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز (لونغ مارش).

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