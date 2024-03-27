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الألياف تحسن مخ الكبار

3/27/2024 2:30:41 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Nature Communication وشملت مجموعة متطوعين تزيد أعمارهم عن ستين عاما أن تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على ألياف يساعد في تحقيق ((تحسن ملموس في وظائف الذاكرة)).
وقامت الدراسة بتقييم الصلة بين الميكروبيوم داخل الجهاز الهضمي وبين الوظائف الذهنية والبدنية لدى كبار السن. ويقصد بالميكروبيوم البكتيريا والفطريات والفيروسات التي تعيش داخل جسم الإنسان.
وفي إطار التجربة التي أجريت على مدار 12 أسبوعا، تم تقسيم المتطوعين إلى مجموعتين، حيث تم تغذية المجموعة الأولى بمكملات غذائية تحتوي على ألياف، وإعطاء المجموعة الثانية دواء وهميا، ثم إخضاع أفراد المجموعتين لسلسلة من الاختبارات البصرية مع تجارب لقياس كفاءة التعلم. وكشفت الدراسة أن تناول الأغذية الغنية بالألياف يساعد في تنشيط الكائنات الدقيقة داخل المعدة مما يؤدي إلى تغيرات في فسيولوجية العضلات والسلوك الإدراكي)).

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