شرب الماء قبل النوم خطير

(MENAFN
- Al Watan) حذّر خبراء من أن شرب الماء قبل النوم يشكل خطراً كبيراً على الصحة وزيادة التوتر وضعف جهاز المناعة.
وأوضحت خبيرة الصحة آشلي هينسورث أنه على الرغم من أهمية الحفاظ على رطوبة الجسم طوال اليوم، إلا أن شرب الكثير من الماء، خاصة قبل النوم، يمكن أن يعطل نومك ويضعف جهاز المناعة لديك.
وقالت إن الساعة الداخلية لجسمنا تتحكم في وظائف مختلفة، بما في ذلك كمية السوائل الموجودة في أجسامنا.
وأوضحت أن الترطيب في وقت مبكر من اليوم أمر بالغ الأهمية لضمان حصول جسمك على الوقت الكافي لمعالجة السوائل وتقليل احتمالية حدوث اضطرابات أثناء الليل)).
وحذرت آشلي من أن شرب الكثير من الماء قبل النوم يجعل الكلى تنتج المزيد من البول، مما يؤدي إلى الذهاب إلى الحمام عدة مرات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطراب دورة نومك الطبيعية، مما قد يضر بصحتك على المدى الطويل.
كما أبرزت أن النوم المتقطع يمنع النوم العميق والمريح الضروري للصحة الجسدية والعقلية المثلى.
MENAFN27032024000089011017ID1108029160
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.