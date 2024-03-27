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أستراليا تسيطر على التمساح المرعب

3/27/2024 2:30:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت السلطات الأسترالية أنه تم الإمساك بتمساح يبلغ طوله 4.3 أمتار بعد أن ظل طليقا لمدة شهر تقريبا في ولاية كوينزلاند شمال شرق أستراليا.
وقالت إدارة البيئة في كوينزلاند في بيان صدر إن التمساح الذي أعلن عنه حيوان خطير ((بعد أن ظل يتجول حول الممتلكات الخاصة ويطارد الحيوانات المنزلية)).
وتم الإمساك بالتمساح في فخ على ضفاف نهر هربرت/ حوالي 125 كيلومترا شمال تاونسفيل في شمال شرق كوينزلاند.
وقالت السلطات إنه تم الإمساك بتمساح ثان، يعتقد أن طوله حوالي 3 أمتار، أيضا في فخ في نهر روس في تاونسفيل بعد استهدافه لأنه كان يشكل خطرا على الجمهور.
وأضافت السلطات أنه من المقرر وضع التمساحين في مزارع للتماسيح أو حدائق.
وقال كبير مسؤولي الحياة البرية توني فريسبي: ((يجب أن يفهم الناس أن إقصاء هذين التمساحين لا يجعل نهر هربرت أو نهر روس أكثر أمانا)).

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