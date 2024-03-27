تم قيد مخالفة..الصحة تدعو لحساب السعرات على طريقة المخالفات المرورية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) "تم قيد مخالفة" هذه كانت أول جملة من الرسائل التوعوية التي قامت وزارة الصحة بنشرها بشكل عشوائي عبر رسائل الـSMS على الهواتف المتنقلة داعية إلى استخدام حاسبة السعرات الحرارية لمعرفة الاحتياجات اليومية.
وقالت الصحة في الرسالة "تم قيد مخالفة: تجاوز السعرات الحرارية التي يجب تناولها وفقًا لاحتياجك خلال اليوم.
يمديـك تعرف تفاصيل المخالفة عن طريق حاسبة السعرات الحرارية:
ذعر وجذب
خرشتنا، قمت أتنافض، صرت ما أشوف قدامي، روّعتنا، جتني أم الركب وغيرها من المصطلحات التي وصف بها مستخدمو منصة X رسالة التوعية الخاصة بالصحة، خاصة أنها جاءت على طريقة تقييد المخالفات المرورية.
ومن جهة أخرى قال آخرون أنها طريقة جاذبة وإبداعية وتتيح للشخص مراجعة نظامه الغذائي فيما تبقى من الشهر الفضيل ومحاولة الالتزام بنظام غذائي صحي.
فيما قام البعض بتصميم العديد من مقاطع الفيديو الفكاهية التي تصف حالة الذعر التي أصابتهم حين تلقي الرسالة.
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