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تم قيد مخالفة..الصحة تدعو لحساب السعرات على طريقة المخالفات المرورية - جريدة الوطن السعودية

3/27/2024 2:30:28 PM
(MENAFN- Al Watan) "تم قيد مخالفة" هذه كانت أول جملة من الرسائل التوعوية التي قامت وزارة الصحة بنشرها بشكل عشوائي عبر رسائل الـSMS على الهواتف المتنقلة داعية إلى استخدام حاسبة السعرات الحرارية لمعرفة الاحتياجات اليومية.
وقالت الصحة في الرسالة "تم قيد مخالفة: تجاوز السعرات الحرارية التي يجب تناولها وفقًا لاحتياجك خلال اليوم.
يمديـك تعرف تفاصيل المخالفة عن طريق حاسبة السعرات الحرارية:
ذعر وجذب
خرشتنا، قمت أتنافض، صرت ما أشوف قدامي، روّعتنا، جتني أم الركب وغيرها من المصطلحات التي وصف بها مستخدمو منصة X رسالة التوعية الخاصة بالصحة، خاصة أنها جاءت على طريقة تقييد المخالفات المرورية.
ومن جهة أخرى قال آخرون أنها طريقة جاذبة وإبداعية وتتيح للشخص مراجعة نظامه الغذائي فيما تبقى من الشهر الفضيل ومحاولة الالتزام بنظام غذائي صحي.
فيما قام البعض بتصميم العديد من مقاطع الفيديو الفكاهية التي تصف حالة الذعر التي أصابتهم حين تلقي الرسالة.

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