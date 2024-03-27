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أسباب وجع الرأس مع الصيام

3/27/2024 2:26:27 PM
(MENAFN- Al Watan) 1. نقص سكر الدم
يعد نقص السكر الدم أحد أسباب وجع الرأس مع الصيام، خصوصًا عند مجموعة معينة من الأشخاص الذين لديهم بعض الطفرات الجينية التي تسبب الإصابة بالصداع عند حدوث أي تغير طفيف في مستويات السكر في الدم.
2. انسحاب الكافيين من الجسم
يبدأ الصداع المرتبط بانسحاب الكافيين من الجسم بعد نحو 18 ساعة من آخر تناول للكافيين، ولكن عادةً ما يعتبره الباحثون نوعًا منفصلًا عن الصداع الناتج عن الصيام.
3. الإجهاد
يعد الإجهاد في بعض الأحيان أحد أسباب وجع الرأس مع الصيام المقترحة.
4. نقص الصوديوم
يمكن أن يسبب الصيام انخفاض مستويات الصوديوم من خلال التخلص منه في البول، ويسبب انخفاض الصوديوم صداعًا شديدًا وضعفًا عامًا في الجسم.
5. الجفاف
يمكن أن يزيد الصوم من إدرار البول، ما يعني فقدان السوائل بشكل أكبر خلال الصوم، وقد يسبب ذلك الجفاف الذي يسبب صداعًا حادًا.
6. اضطرابات النوم
يفرز الجسم بعض الهرمونات أثناء الصيام التي تقلل من الحاجة إلى النوم، مما قد يسبب اضطرابا واضحا في النوم يؤدي إلى الإصابة بالصداع.

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