أسباب وجع الرأس مع الصيام

(MENAFN
- Al Watan) 1. نقص سكر الدم
يعد نقص السكر الدم أحد أسباب وجع الرأس مع الصيام، خصوصًا عند مجموعة معينة من الأشخاص الذين لديهم بعض الطفرات الجينية التي تسبب الإصابة بالصداع عند حدوث أي تغير طفيف في مستويات السكر في الدم.
2. انسحاب الكافيين من الجسم
يبدأ الصداع المرتبط بانسحاب الكافيين من الجسم بعد نحو 18 ساعة من آخر تناول للكافيين، ولكن عادةً ما يعتبره الباحثون نوعًا منفصلًا عن الصداع الناتج عن الصيام.
3. الإجهاد
يعد الإجهاد في بعض الأحيان أحد أسباب وجع الرأس مع الصيام المقترحة.
4. نقص الصوديوم
يمكن أن يسبب الصيام انخفاض مستويات الصوديوم من خلال التخلص منه في البول، ويسبب انخفاض الصوديوم صداعًا شديدًا وضعفًا عامًا في الجسم.
5. الجفاف
يمكن أن يزيد الصوم من إدرار البول، ما يعني فقدان السوائل بشكل أكبر خلال الصوم، وقد يسبب ذلك الجفاف الذي يسبب صداعًا حادًا.
6. اضطرابات النوم
يفرز الجسم بعض الهرمونات أثناء الصيام التي تقلل من الحاجة إلى النوم، مما قد يسبب اضطرابا واضحا في النوم يؤدي إلى الإصابة بالصداع.
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