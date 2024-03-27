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معلم يحمل طالبا نائما لمدة عامين

3/27/2024 2:26:27 PM
(MENAFN- Al Watan) يعاني تلميذ صيني من الخدر وهي حالة مرضية نادرة حيث يشعر المصابون بها بالنعاس أثناء النهار ويصعب إيقاظهم، ولم يجد معلمه حلًا سوى حمله على ظهره يوميًا بانتظام لمدة عامين وتوصيله إلى منزل أجداده.
وتم تصوير شو لونغ جون، وهو مدرس في مدرسة تشونغتشينغ ديانجيانغ الثانوية في جنوب غرب الصين، بواسطة كاميرا مراقبة وهو يحمل صبيًا مراهقًا في حرم المدرسة في 7 مارس، حسبما أفاد موقع الأخبار المحلي cqnews.
كان شو يأخذ الصبي إلى سيارته ويقوم بتوصيله إلى المنزل حيث يعتني به أجداده. ويعاني الطفل من الخدار، وهو ميل شديد للنوم.
مرض الخدار هو مرض نادر للغاية، ويؤثر على 0.03 إلى 0.16 % فقط من البشر حول العالم، وبالرغم من أنه يمكن أن يصيب أي عمر، فإنه أكثر شيوعًا بين الأولاد المراهقين.
وقال هوانغ شيتشانغ، وهو طبيب من المستشفى رقم 1 بجامعة بكين، لموقع Baidu إنه إذا لم تتحسن الحالة، فقد يفقد المرضى ذاكرتهم تدريجيًا، والقدرة على التركيز، ومهارات التنسيق لديهم.
وكشف شو أنه لاحظ لأول مرة أن الصبي، الذي تم تعريفه باسم ينيوان، ينام بشكل مفرط منذ حوالي عامين، وقام برش الماء على وجه الصبي أو قرصه في محاولة لإيقاظه، لكن الأمر لم ينجح.
أبلغ المعلم عائلة ينيوان واقترح عليهم نقله إلى المستشفى حيث قام الأطباء بتشخيص إصابة الصبي بالخدار.
وبالرغم من العلاج، فإن حالة الصبي لم تشف ولكنها تحسنت قليلًا.

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