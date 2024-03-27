كيف أصبح سرطان كيت كابوس العلاقات العامة

(MENAFN
- Al Watan) تشتهر العائلة المالكة البريطانية بصورتها الإعلامية المنسقة بعناية. لهذا السبب كانت مفاجأة أن نراهم يفقدون السيطرة على السرد في أعقاب ما نعرفه الآن أنه أزمة صحية خطيرة تصيب كاثرين، أميرة ويلز (أو كيت ميدلتون كما تعرف شعبيا).
من الواضح أن مؤسسة النظام الملكي التي يبلغ عمرها ما يقرب من 1000 عام وتقليدها المتمثل في ((لا تشكو أبدًا، ولا تشرح أبدًا)) يتم اختبارها من قبل وسائل التواصل الاجتماعي وقوتها على نشر الشائعات والمعلومات المضللة. قلل فريق العلاقات العامة في القصر من مدى صعوبة إدارة العلاقات مع جماهير وسائل التواصل الاجتماعي. حولت محاولاتهم التفاعلية لكبح جماح التكهنات التحدي الصحي لكاثرين إلى كارثة علاقات عامة، وذلك وفقا لمقالة كتبتها فيكتوريا فيلدينغ، محاضرة أولى في الإعلام، جامعة أديلايد.
إعلانا بسيطا
توفر وسائل التواصل الاجتماعي، مع لوائحها المتساهلة وبيئتها الأكثر حرية، منتدى أكثر انفتاحا للمستخدمين لقول ما يحلو لهم عن العائلة المالكة.
وما كان ينبغي أن يكون إعلانا بسيطا لجمهور متعاطف حول أميرة شعبية مصابة بالسرطان تحولت إلى شبكة عنكبوت من نظريات المؤامرة المتنافسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كيف سار كل شيء بشكل خاطئ بشكل رهيب؟
لقد فقدت المسار، ماذا حدث؟
كان كل شيء على ما يرام مع أمير وأميرة ويلز عندما تم تصويرهما وهما يحضران الكنيسة في يوم عيد الميلاد. كالعادة عندما يكون أفراد العائلة المالكة في الأماكن العامة، كان المشهد مثاليًا مع ابتسامة الجميع بإخلاص للكاميرات.
بعد أسبوعين، أعلن قصر كنسينغتون أن كاثرين خضعت لعملية جراحية مخطط لها في البطن، حيث أخبرت مصادر القصر وسائل الإعلام أن الجراحة كانت ((ناجحة)) وستحتاج إلى أسبوعين للتعافي.
في 29 يناير، أعلن القصر أن كاثرين قد عادت إلى المنزل للتعافي. على عكس الملك تشارلز عندما أصدر أخبارًا عن تشخيصه بالسرطان في 5 فبراير، لم يتم تصوير كاثرين وهي تغادر المستشفى. كانت هذه أول خطوة خاطئة في العلاقات العامة. ظهرت خارج المستشفى بعد فترة وجيزة من ولادة أطفالها الثلاثة، لكنها ظلت هذه المرة بعيدًا عن أعين الجمهور بشكل غير معهود.
بعد شهر تقريبًا، عندما انسحب الأمير ويليام بشكل غير متوقع من نصب عرابه التذكاري مستشهدًا ((بأسباب شخصية))، بدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي يسألون ((أين الأميرة كيت؟))
إخماد الأسئلة
اعتاد الجمهور على تدفق مستمر من المحتوى حول العائلة المالكة، وكان يتساءل بشكل غير مفاجئ عما إذا كان هناك ما هو أكثر من جراحة البطن لكاثرين مما قيل لهم.
في خطوة تفاعلية نادرة، حاول القصر إخماد الأسئلة حول مكان وجود كاثرين من خلال إصدار بيان يكرر أنها لن تعود إلى الواجبات العامة حتى عيد الفصح.
في 4 مارس، نشر منفذ TMZ الأمريكي صورة مصورين لكاثرين تقود مع والدتها. سأل جمهور وسائل التواصل الاجتماعي عما إذا كانت كاثرين حقًا.
خلال الأسبوع التالي، وصلت نظريات المؤامرة حول غياب كاثرين إلى مستويات محمومة. لإظهار أن كل شيء كان على ما يرام، أصدر قصر كنسينغتون صورة عيد الأم لكاثرين وأطفالها على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. رصد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عيوبًا محررة على ما يبدو وأعلنت وكالات الأنباء العالمية عن ((أوامر القتل))، قائلة إنه تم التلاعب بالصورة. في اليوم التالي، اعتذرت كاثرين على وسائل التواصل الاجتماعي عن تحرير الصورة.
بالرغم من أن أفراد العائلة المالكة كانوا يقومون بتحرير صورهم لعدة قرون، فإنه يبدو من السذاجة رقميًا بشكل خاص من فريق العلاقات العامة في القصر إصدار مثل هذه الصورة المحررة بوضوح في بيئة وسائل التواصل الاجتماعي الساخرة بالفعل، مما يخلق علفًا لمزيد من نظريات المؤامرة.
ثم انضمت منافذ الأخبار الرئيسية إلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في طرح أسئلة حول غياب كاثرين. بالرغم من أن هذا الاهتمام الإعلامي لم يضفي الشرعية على المؤامرات، فإنه غذاها من بعض النواحي.
فوضى إعلامية
بعد أيام، نشرت TMZ لقطات لتسوق كاثرين وويليام. في هذه المرحلة من الفوضى الإعلامية، ادعى العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أنها مزيفة. انتهت هذه التكهنات العامة المكثفة أخيرًا في 23 مارس، عندما أصدرت كاثرين مقطع فيديو يشرح غيابها الممتد بعد أن تسبب الجراحون في اكتشاف السرطان في جراحة البطن.
خلال الأزمة، يتوق الجمهور إلى الشفافية والأصالة والصدق والطمأنينة. كانت هذه العناصر مفقودة في تصريحات فريق العلاقات العامة الملكي التي صيغت بعناية التي تم الإدلاء بها مباشرة إلى وسائل الإعلام الرئيسية إلى جانب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التفاعلية والمنسقة بشكل مفرط.
من خلال تقديم تفاصيل ضئيلة، بدا أن القصر يعتقد أنه يمكنهم التحكم في التصور العام. لكن من الصعب بشكل متزايد التحكم في الصورة العامة.
MENAFN27032024000089011017ID1108029109