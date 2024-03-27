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كيف أصبح سرطان كيت كابوس العلاقات العامة

3/27/2024 2:26:27 PM
(MENAFN- Al Watan) تشتهر العائلة المالكة البريطانية بصورتها الإعلامية المنسقة بعناية. لهذا السبب كانت مفاجأة أن نراهم يفقدون السيطرة على السرد في أعقاب ما نعرفه الآن أنه أزمة صحية خطيرة تصيب كاثرين، أميرة ويلز (أو كيت ميدلتون كما تعرف شعبيا).
من الواضح أن مؤسسة النظام الملكي التي يبلغ عمرها ما يقرب من 1000 عام وتقليدها المتمثل في ((لا تشكو أبدًا، ولا تشرح أبدًا)) يتم اختبارها من قبل وسائل التواصل الاجتماعي وقوتها على نشر الشائعات والمعلومات المضللة. قلل فريق العلاقات العامة في القصر من مدى صعوبة إدارة العلاقات مع جماهير وسائل التواصل الاجتماعي. حولت محاولاتهم التفاعلية لكبح جماح التكهنات التحدي الصحي لكاثرين إلى كارثة علاقات عامة، وذلك وفقا لمقالة كتبتها فيكتوريا فيلدينغ، محاضرة أولى في الإعلام، جامعة أديلايد.
إعلانا بسيطا
توفر وسائل التواصل الاجتماعي، مع لوائحها المتساهلة وبيئتها الأكثر حرية، منتدى أكثر انفتاحا للمستخدمين لقول ما يحلو لهم عن العائلة المالكة.
وما كان ينبغي أن يكون إعلانا بسيطا لجمهور متعاطف حول أميرة شعبية مصابة بالسرطان تحولت إلى شبكة عنكبوت من نظريات المؤامرة المتنافسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كيف سار كل شيء بشكل خاطئ بشكل رهيب؟
لقد فقدت المسار، ماذا حدث؟
كان كل شيء على ما يرام مع أمير وأميرة ويلز عندما تم تصويرهما وهما يحضران الكنيسة في يوم عيد الميلاد. كالعادة عندما يكون أفراد العائلة المالكة في الأماكن العامة، كان المشهد مثاليًا مع ابتسامة الجميع بإخلاص للكاميرات.
بعد أسبوعين، أعلن قصر كنسينغتون أن كاثرين خضعت لعملية جراحية مخطط لها في البطن، حيث أخبرت مصادر القصر وسائل الإعلام أن الجراحة كانت ((ناجحة)) وستحتاج إلى أسبوعين للتعافي.
في 29 يناير، أعلن القصر أن كاثرين قد عادت إلى المنزل للتعافي. على عكس الملك تشارلز عندما أصدر أخبارًا عن تشخيصه بالسرطان في 5 فبراير، لم يتم تصوير كاثرين وهي تغادر المستشفى. كانت هذه أول خطوة خاطئة في العلاقات العامة. ظهرت خارج المستشفى بعد فترة وجيزة من ولادة أطفالها الثلاثة، لكنها ظلت هذه المرة بعيدًا عن أعين الجمهور بشكل غير معهود.
بعد شهر تقريبًا، عندما انسحب الأمير ويليام بشكل غير متوقع من نصب عرابه التذكاري مستشهدًا ((بأسباب شخصية))، بدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي يسألون ((أين الأميرة كيت؟))
إخماد الأسئلة
اعتاد الجمهور على تدفق مستمر من المحتوى حول العائلة المالكة، وكان يتساءل بشكل غير مفاجئ عما إذا كان هناك ما هو أكثر من جراحة البطن لكاثرين مما قيل لهم.
في خطوة تفاعلية نادرة، حاول القصر إخماد الأسئلة حول مكان وجود كاثرين من خلال إصدار بيان يكرر أنها لن تعود إلى الواجبات العامة حتى عيد الفصح.
في 4 مارس، نشر منفذ TMZ الأمريكي صورة مصورين لكاثرين تقود مع والدتها. سأل جمهور وسائل التواصل الاجتماعي عما إذا كانت كاثرين حقًا.
خلال الأسبوع التالي، وصلت نظريات المؤامرة حول غياب كاثرين إلى مستويات محمومة. لإظهار أن كل شيء كان على ما يرام، أصدر قصر كنسينغتون صورة عيد الأم لكاثرين وأطفالها على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. رصد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عيوبًا محررة على ما يبدو وأعلنت وكالات الأنباء العالمية عن ((أوامر القتل))، قائلة إنه تم التلاعب بالصورة. في اليوم التالي، اعتذرت كاثرين على وسائل التواصل الاجتماعي عن تحرير الصورة.
بالرغم من أن أفراد العائلة المالكة كانوا يقومون بتحرير صورهم لعدة قرون، فإنه يبدو من السذاجة رقميًا بشكل خاص من فريق العلاقات العامة في القصر إصدار مثل هذه الصورة المحررة بوضوح في بيئة وسائل التواصل الاجتماعي الساخرة بالفعل، مما يخلق علفًا لمزيد من نظريات المؤامرة.
ثم انضمت منافذ الأخبار الرئيسية إلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في طرح أسئلة حول غياب كاثرين. بالرغم من أن هذا الاهتمام الإعلامي لم يضفي الشرعية على المؤامرات، فإنه غذاها من بعض النواحي.
فوضى إعلامية
بعد أيام، نشرت TMZ لقطات لتسوق كاثرين وويليام. في هذه المرحلة من الفوضى الإعلامية، ادعى العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أنها مزيفة. انتهت هذه التكهنات العامة المكثفة أخيرًا في 23 مارس، عندما أصدرت كاثرين مقطع فيديو يشرح غيابها الممتد بعد أن تسبب الجراحون في اكتشاف السرطان في جراحة البطن.
خلال الأزمة، يتوق الجمهور إلى الشفافية والأصالة والصدق والطمأنينة. كانت هذه العناصر مفقودة في تصريحات فريق العلاقات العامة الملكي التي صيغت بعناية التي تم الإدلاء بها مباشرة إلى وسائل الإعلام الرئيسية إلى جانب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التفاعلية والمنسقة بشكل مفرط.
من خلال تقديم تفاصيل ضئيلة، بدا أن القصر يعتقد أنه يمكنهم التحكم في التصور العام. لكن من الصعب بشكل متزايد التحكم في الصورة العامة.

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