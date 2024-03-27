افتتاح معرض فنون الخط العربي

(MENAFN
- Al Watan) افتتح ملتقى معرض فنون الخط العربي بمدينة جدة تحت رعاية جاليري عزف الحروف في مركز أدهم للفنون، والذي ضم 97 خطاطًا سعوديًا ودوليًا، حيث تم عرض 175 عملاً فنيًا من الخط العربي.
وقدم الخطاط، سعود خان، المشرف العام على الملتقى مع المشاركين أثناء الافتتاح شرحًا مفصلا للحضور حول أبرز الأعمال التي يضمها المعرض، واللوحات التي أبدعها المشاركون بالخطوط العربية.
ومن جانبه صرح سعود خان أنه سعيد بتجربة الملتقى وبالحضور الرائع، وأن من أهداف الملتقى إبراز جماليات الحرف العربي وتفعيل الحركة الفنية الخطية والتشكيلة للحرف العربي، حيث إن الفكرة التقاء الخطاطين المحليين والدوليين في الملتقى وتلاقح الأفكار واندماج الفنون.
ووعد الخطاط سعود خان باستمراية هذا الملتقى، وسوف يكون هناك نسخ عديدة على أعلى مستوى من الرقي.
وكان من ضمن برنامج الملتقى إقامة العديد من الورش الفنية الخطية، والتي قدمها زكي الهاشمي، وعبدالعزيز البديوي، وعايض آل عبيد، وسراج علاف.
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