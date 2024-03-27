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افتتاح معرض فنون الخط العربي

3/27/2024 2:26:27 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح ملتقى معرض فنون الخط العربي بمدينة جدة تحت رعاية جاليري عزف الحروف في مركز أدهم للفنون، والذي ضم 97 خطاطًا سعوديًا ودوليًا، حيث تم عرض 175 عملاً فنيًا من الخط العربي.
وقدم الخطاط، سعود خان، المشرف العام على الملتقى مع المشاركين أثناء الافتتاح شرحًا مفصلا للحضور حول أبرز الأعمال التي يضمها المعرض، واللوحات التي أبدعها المشاركون بالخطوط العربية.
ومن جانبه صرح سعود خان أنه سعيد بتجربة الملتقى وبالحضور الرائع، وأن من أهداف الملتقى إبراز جماليات الحرف العربي وتفعيل الحركة الفنية الخطية والتشكيلة للحرف العربي، حيث إن الفكرة التقاء الخطاطين المحليين والدوليين في الملتقى وتلاقح الأفكار واندماج الفنون.
ووعد الخطاط سعود خان باستمراية هذا الملتقى، وسوف يكون هناك نسخ عديدة على أعلى مستوى من الرقي.
وكان من ضمن برنامج الملتقى إقامة العديد من الورش الفنية الخطية، والتي قدمها زكي الهاشمي، وعبدالعزيز البديوي، وعايض آل عبيد، وسراج علاف.

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