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قياس التسامح والتعايش بين السعوديين

3/27/2024 2:26:27 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما وصف الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري عبدالله الفوزان، المركز بـ((الفكري))، كشف عن تأسيس إدارة للدراسات والبحوث تابعة للمركز، تتعلق بقضايا التعايش في المجتمع السعودي، والتلاحم الوطني، والتسامح في المجتمع السعودي، وتتولى الإدارة كل عامين إجراء دراسات مسحية على مستوى المملكة، لمعرفة درجة التلاحم الوطني في المجتمع، ودرجة التسامح والتعايش بينهم، ورفعها لصناع القرار، وهي مبنية على دراسات علمية.
القواسم المشتركة
أضاف الفوزان أن المركز في بدايات تأسيسه، هدف لجمع أطياف المجتمع المختلفة مع بعضها البعض، وإزالة كل الحواجز النفسية من خلال التواصل فيما بينهم، مؤكدًا أنه في لغة الحوار من الضرورة، البحث عن القواسم المشتركة، ونقاط الالتقاء، وعدم البحث عن نقاط الابتعاد، والمركز ساهم في دعوة مجموعة من النخب والمثقفين، وإشراك الشباب والشابات في الكثير من الحوارات والمناقشات، من بينها: اللحمة الوطنية، والخطاب الثقافي السعودي، وتمكين المرأة، وتمكين الشباب. مركز استطلاع ومعرض وأكاديمية
أبان الفوزان، أن المركز أسس مركزًا لاستطلاع الرأي، ودرب 40 شابة، وجمع 20 مليون رقم هاتفي، وهناك 70 جهة تطلب من المركز إجراء استطلاعات للرأي، بالإضافة إلى تشغيل معرض ((تفاعلي))، تقدر تكلفته بـ 20 مليون ريال، لاستقبال طلاب من 5 مدراس يوميًا، لتعليم الطلاب من مرحلة الطفولة إلى الجامعة مهارات وثقافة الحوار والتواصل من خلال التقنية عبر التعليم بالترفيه والاستمتاع، وصناعة جيل قادر على الحوار والتواصل، ومن خلال المعرض التفاعلي، يتم إطلاع الوفود الزائرة للمملكة على جهود السعودية في هذا المضمار، وهناك خطة لتطويره لتوسيع شريحة المستفيدين، كما أطلق المركز أكاديمية ((التواصل)) للتدريب، لتقديم دورات تدريبية مكثفة، وتوفير حقائب تدريبية متعددة، في قضايا التواصل الأسري وفي مجال العمل، وهذه الدورات تحسب للمتدربين في نقاط الترقية الوظيفية.
مشروع وطني
أعلن انضمام المركز إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالحوار والسلام، وفي ذلك بعدًا دوليًا للمركز، وليس محليًا فقط في هذا الإطار، ومن بين شركاء الأساسيين للمركز وزارات التعليم، والإعلام، والثقافة، والرياضة، والغرف التجارية، وللمركز فرعان في المنطقة الشرقية، ومن برنامجه ((نسيج)) في المنطقة الشرقية، وحاليًا صدر قرار بتحويله كمشروع وطني على مستوى المملكة، ومنحت أمانة المنطقة الشرقية لفرع المركز في المنطقة قطعة أرض لبناء مقر جديد، والفرع الآخر في منطقة نجران، ملمحًا إلى أن لدى المركز حاليًا خطة إستراتيجية لمدة 5 أعوام، وقد انتقل المركز من مرحلة الحوار إلى مرحلة التواصل الحضاري، ويعمل المركز على مواءمة خطة المركز السابقة مع الخطة الجديدة.
الانعزال الموت الحقيقي
أشار الفوزان، إلى أن التواصل الحضاري فكرة غريزية وطبيعية في الإنسان داخل وخارج مجتمعه الواحد، وهدفه الاستفادة البشرية، لتشابك المصالح والمصالح المتبادلة فيما بين الجميع، ولا يمكن للإنسان العيش بمعزل عن الثقافات الأخرى، واصفًا الانعزال بـ((الموت الحقيقي))، فمن خلال التواصل الحضاري، وعبر الوسائل الدبلوماسية والسلمية والثقافية، أسهمت في التخفيف من حدة التوترات، التي من الممكن أن تقود إلى حروب مدمرة وصراعات، فهو بشكل واقعي يخدم البشرية، حتى بات الإعلام مساعدًا للبشرية، والحوار والنقاش ضروريين في حياتنا المعاصرة، لافتًا إلى أن التبادل الثقافي أصبح في وقتنا الحالي أسرع من خلال وسائل الإعلام.

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