تحديث مجموعة المبادئ الجمركية المستخرجة من قرارات لجان الاستئناف

(MENAFN
- Al Watan) حدّثت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية مجموعة المبادئ الجمركية المستخرجة من قرارات لجان الاستئناف لتشمل المبادئ المستخرجة من القرارات الصادرة خلال عام 2023م؛ وذلك ضمن سعيها المستمر في تعزيز المصداقية من خلال التوعية والشفافية لشركاء الأعمال والمتعاملين والمهتمين بالمنازعات الجمركية.
ويأتي نشر هذه المبادئ امتدادًا لسلسلة مجموعة المبادئ القضائية التي تنشرها الأمانة العامة؛ وذلك لهدف نشر الوعي واطلاع المختصين والمهتمين على ما استقر عليه قضاء تلك اللجان من مبادئ، مما يسهم في إيجاد مرجعية شاملة لأعضاء الدوائر والباحثين في الأمانة العامة، والمتعاملين والمهتمين.
وجرى تصنيف المبادئ إلى عدة تصنيفات موضوعية وهي: المبادئ الشكلـية، ومبادئ التحصيل، ومبادئ التصريح، ومبادئ التعرفة الجمركية، ويمكن للمختصين والمهتمين الاطلاع عليهـا عبر موقع الأمانة العامة الإلكتروني عبر الرابط .
ودعت الأمانة العامة عموم المتخصصين والباحثين والمهتمين والمتعاملين معها إلى التعرف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي X (_GSTC)، LinkedIn (GSTC)،Telegram (GSTC_SA)، أو التواصل معها عن طريق مركز الاتصال الموحد (8001220000).
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