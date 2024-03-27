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تحديث مجموعة المبادئ الجمركية المستخرجة من قرارات لجان الاستئناف

3/27/2024 2:26:26 PM
(MENAFN- Al Watan) حدّثت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية مجموعة المبادئ الجمركية المستخرجة من قرارات لجان الاستئناف لتشمل المبادئ المستخرجة من القرارات الصادرة خلال عام 2023م؛ وذلك ضمن سعيها المستمر في تعزيز المصداقية من خلال التوعية والشفافية لشركاء الأعمال والمتعاملين والمهتمين بالمنازعات الجمركية.
ويأتي نشر هذه المبادئ امتدادًا لسلسلة مجموعة المبادئ القضائية التي تنشرها الأمانة العامة؛ وذلك لهدف نشر الوعي واطلاع المختصين والمهتمين على ما استقر عليه قضاء تلك اللجان من مبادئ، مما يسهم في إيجاد مرجعية شاملة لأعضاء الدوائر والباحثين في الأمانة العامة، والمتعاملين والمهتمين.
وجرى تصنيف المبادئ إلى عدة تصنيفات موضوعية وهي: المبادئ الشكلـية، ومبادئ التحصيل، ومبادئ التصريح، ومبادئ التعرفة الجمركية، ويمكن للمختصين والمهتمين الاطلاع عليهـا عبر موقع الأمانة العامة الإلكتروني عبر الرابط .
ودعت الأمانة العامة عموم المتخصصين والباحثين والمهتمين والمتعاملين معها إلى التعرف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي X (_GSTC)، LinkedIn (GSTC)،Telegram (GSTC_SA)، أو التواصل معها عن طريق مركز الاتصال الموحد (8001220000).

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