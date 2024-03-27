مسلسل الحشاشين أكبر ظاهرة ثقافية وتحفة تاريخية تساهم بإثراء الشاشة خلال شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Al Watan) بينما نعيش روحانيات شهر رمضان المبارك، شهر التأمل والتفكير وأكبر موسم اجتماعي-ثقافي-ترفيهي، أصبح مسلسل "الحشاشين" هو المسلسل الأبرز وموضوع الحديث الأكثر متعة خلال الجلسات والجمعات. تدور أحداث هذه الدراما التاريخية على خلفية شيقة من نسيج القرن الحادي عشر الغني، وتتعمق في تشعبات عالم الحشاشين الغامض.
بميزانية مذهلة تبلغ 12 مليون دولار، نجح المسلسل بجذب الجماهير في جميع أنحاء العالم العربي بفضل طريقة السرد المقنعة ومجموعة النجوم المتميزين والمشاهد المرئية المذهلة، مما يجعله المسلسل الأكثر شعبية في شهر رمضان. يعرض المسلسل براعة السرد القصصي في تلك الحقبة التاريخية وينقل المشاهدين في رحلة ساحرة عبر الزمن.
أصبح مسلسل "الحشاشين"، المتوفر حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على موقع يانغو بلاي “Yango Play” ، ظاهرة ثقافية أثرت التجربة الرمضانية بطريقة التصوير المؤثرة للدراما التاريخية مع الإبداع اللامتناهي في عرض جماليات العالم العربي. المسلسل متوفر الآن مع ترجمة باللغة العربية والإنجليزية أيضًا، مما يزيد من جاذبيته للجمهور العالمي ليتمكن المزيد من الأشخاص من الاستمتاع بهذه الملحمة وتجربتها.
لماذا أصبح مسلسل "الحشاشين" المسلسل الأبرز هذا الشهر؟
بطولة مجموعة من أشهر وأبرز نجوم الشاشة
يُعتبر أبطال مسلسل "الحشاشين" من أفضل وأبرز النجوم في عالم الفن. نجح كريم عبدالعزيز في تجسيد شخصية زعيم الحشاشين الغامض حسن الصباح، وأضفى أداؤه الرائع عمقاً وجاذبية على هذه الشخصية التاريخية الآسرة. إلى جانبه، جسد نيكولا معوض شخصية الشاعر الأسطوري عمر الخيام، حيث بث أداؤه البارع الحياة في الشخصية التاريخية المرموقة للشاعر وعالم الرياضيات وعالم الفلك بأداءه. كما يشارك في بطولة المسلسل كل من فتحي عبدالوهاب، وأحمد عيد، ومجموعة من الممثلين الموهوبين الآخرين، حيث يقدم كل منهم أداءً قوياً للغاية.
الرومانسية وسط الفوضى
هناك شيء يناسب الجميع في الحشاشين، لأنه يبعث الحياة في قصص الحب وسط مشاهده المليئة بالإثارة.
يسلط المسلسل الضوء على قصتي حب رئيسيتين: إحداهما علاقة حب تتميز بالثقة القوية بين حسن الصباح وزوجته ميرنا، ويظهر لنا كيف يدعمان بعضهما ويقفان إلى جانب بعضهما البعض مهما حدث، والأخرى تدور حول نورهان ويحيى، الزوجين الذين يبدآن بالحب ولكنهما يواجهان الكثير من المشاكل وعدم اليقين عندما تتكشف قصتهم. وبينما تتكشف هذه القصص خلال المسلسل، فإنها تضيف طبقة غنية من العاطفة والعمق، مما يوضح أنه حتى في وسط الفوضى، يلعب الحب دورًا حاسمًا.
ثروة وبعد تاريخي استثنائي
على خلفية القرن الحادي عشر، يقدّم مسلسل "الحشاشين" نظرة عميقة تستكشف الإرث التاريخي للحشاشين وبراعتهم الاستراتيجية وطرقهم الغامضة في الحكم والتعامل مع الآخرين. يبرز المسلسل ببراعة هذه الفترة من التاريخ، مقدماً نظرة ثاقبة لحياة ومعتقدات حسن الصباح وأتباعه وموروثهم. في آن واحد، يمهّد هذا الإعداد الغني بالأهمية الثقافية والتاريخية الطريق لقصة تعليمية، شيقة وترفيهية تأسر اهتمام الجميع.
الفريق الإبداعي وراء المسلسل
تجتمع ثروة من المواهب والرؤية النافذة في مجموعة العقول المبدعة وراء مسلسل "الحشاشين".
فالعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، المعروف برواياته الشيقة والمحفزة للتفكير، وإخراج بيتر ميمي، الذي استحوذ أسلوبه الفريد في السرد على مخيلة الجماهير في جميع أنحاء العالم، ويأتي العمل بدعم من شركة الإنتاج الناجحة "سينيرجي". يسخّر مسلسل "الحشاشين" أعلى معايير وقيم الإنتاج مما يضمن أن يكون كل مشهد بحد ذاته تحفة بصرية.
تصوير سينمائي آسر
باعتباره واحداً من أعلى الإنتاجات الرقمية تكلفة في المنطقة على الإطلاق، يضع مسلسل "الحشاشين" معايير جديدة في رواية القصص والمؤثرات البصرية والتصوير السينمائي.
تحت إشراف بيتر ميمي، تم تصوير مسلسل "الحشاشين" في أربعة بلدان مختلفة لإعادة عالم القرن الحادي عشر إلى الحياة.
يشير النجاح منقطع النظير الذي حققه المقطع الدعائي للمسلسل إلى السرد البصري المقنع ضمن إطار عرض مذهل ومشاهد تم تخطيطها بدقة مما يجعل المسلسل تحفة فنية مذهلةً. بالإضافة إلى ذلك، يضمن المسلسل أن يبقى المشاهدون ملتصقين بمكان جلوسهم، مع مشهد حافل بالقتال أو النزاع كل عشر دقائق تقريباً.
يتم بث مسلسل الحشاشين حالياً وحصرياً على يانغو بلاي“Yango Play”، التطبيق السوبر آب الترفيهي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، المخصص لمتعة المشاهدين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها يأخذهم في تجربة غامرة يغوصون خلالها تفاصيل النسيج الغني للسياسة التاريخية والثقافة والمؤامرات وهم في راحة منازلهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الآن لعب لعبة City الفريدة من نوعها على Yango Play بشخصية من مسلسل الحشاشين. وتتيح اللعبة الفريدة للمستخدمين بناء مدينتهم الخاصة بناءً على تفاعلهم مع التطبيق، والمشاركة في الألعاب الصغيرة، وإكمال المهام المرتبطة بخدمات التطبيق.
يمكنكم تنزيل تطبيق يانغو بلاي“Yango Play” من متجر غوغل أو متجر آبل“iOS” الآن للحصول على نسخة تجريبية مجانية حصرية مدتها 60 يوماً خلال شهر رمضان، يلي ذلك خطة اشتراك مدفوعة مقابل 29.99 درهم إماراتي شهرياً في الإمارات العربية المتحدة و29.99 ريال سعودي شهرياً في المملكة العربية السعودية.
تفضلوا بزيارة يانغو بلاي بزيارة (Yango Play للانطلاق في رحلة تاريخية إلى الماضي مع مسلسل يلخص غموض ودراما وجمال القرن الحادي عشر.
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