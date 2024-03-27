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مسلسل الحشاشين أكبر ظاهرة ثقافية وتحفة تاريخية تساهم بإثراء الشاشة خلال شهر رمضان المبارك

3/27/2024 2:26:26 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما نعيش روحانيات شهر رمضان المبارك، شهر التأمل والتفكير وأكبر موسم اجتماعي-ثقافي-ترفيهي، أصبح مسلسل "الحشاشين" هو المسلسل الأبرز وموضوع الحديث الأكثر متعة خلال الجلسات والجمعات. تدور أحداث هذه الدراما التاريخية على خلفية شيقة من نسيج القرن الحادي عشر الغني، وتتعمق في تشعبات عالم الحشاشين الغامض.
بميزانية مذهلة تبلغ 12 مليون دولار، نجح المسلسل بجذب الجماهير في جميع أنحاء العالم العربي بفضل طريقة السرد المقنعة ومجموعة النجوم المتميزين والمشاهد المرئية المذهلة، مما يجعله المسلسل الأكثر شعبية في شهر رمضان. يعرض المسلسل براعة السرد القصصي في تلك الحقبة التاريخية وينقل المشاهدين في رحلة ساحرة عبر الزمن.
أصبح مسلسل "الحشاشين"، المتوفر حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على موقع يانغو بلاي “Yango Play” ، ظاهرة ثقافية أثرت التجربة الرمضانية بطريقة التصوير المؤثرة للدراما التاريخية مع الإبداع اللامتناهي في عرض جماليات العالم العربي. المسلسل متوفر الآن مع ترجمة باللغة العربية والإنجليزية أيضًا، مما يزيد من جاذبيته للجمهور العالمي ليتمكن المزيد من الأشخاص من الاستمتاع بهذه الملحمة وتجربتها.
لماذا أصبح مسلسل "الحشاشين" المسلسل الأبرز هذا الشهر؟
بطولة مجموعة من أشهر وأبرز نجوم الشاشة
يُعتبر أبطال مسلسل "الحشاشين" من أفضل وأبرز النجوم في عالم الفن. نجح كريم عبدالعزيز في تجسيد شخصية زعيم الحشاشين الغامض حسن الصباح، وأضفى أداؤه الرائع عمقاً وجاذبية على هذه الشخصية التاريخية الآسرة. إلى جانبه، جسد نيكولا معوض شخصية الشاعر الأسطوري عمر الخيام، حيث بث أداؤه البارع الحياة في الشخصية التاريخية المرموقة للشاعر وعالم الرياضيات وعالم الفلك بأداءه. كما يشارك في بطولة المسلسل كل من فتحي عبدالوهاب، وأحمد عيد، ومجموعة من الممثلين الموهوبين الآخرين، حيث يقدم كل منهم أداءً قوياً للغاية.
الرومانسية وسط الفوضى
هناك شيء يناسب الجميع في الحشاشين، لأنه يبعث الحياة في قصص الحب وسط مشاهده المليئة بالإثارة.
يسلط المسلسل الضوء على قصتي حب رئيسيتين: إحداهما علاقة حب تتميز بالثقة القوية بين حسن الصباح وزوجته ميرنا، ويظهر لنا كيف يدعمان بعضهما ويقفان إلى جانب بعضهما البعض مهما حدث، والأخرى تدور حول نورهان ويحيى، الزوجين الذين يبدآن بالحب ولكنهما يواجهان الكثير من المشاكل وعدم اليقين عندما تتكشف قصتهم. وبينما تتكشف هذه القصص خلال المسلسل، فإنها تضيف طبقة غنية من العاطفة والعمق، مما يوضح أنه حتى في وسط الفوضى، يلعب الحب دورًا حاسمًا.
ثروة وبعد تاريخي استثنائي
على خلفية القرن الحادي عشر، يقدّم مسلسل "الحشاشين" نظرة عميقة تستكشف الإرث التاريخي للحشاشين وبراعتهم الاستراتيجية وطرقهم الغامضة في الحكم والتعامل مع الآخرين. يبرز المسلسل ببراعة هذه الفترة من التاريخ، مقدماً نظرة ثاقبة لحياة ومعتقدات حسن الصباح وأتباعه وموروثهم. في آن واحد، يمهّد هذا الإعداد الغني بالأهمية الثقافية والتاريخية الطريق لقصة تعليمية، شيقة وترفيهية تأسر اهتمام الجميع.
الفريق الإبداعي وراء المسلسل
تجتمع ثروة من المواهب والرؤية النافذة في مجموعة العقول المبدعة وراء مسلسل "الحشاشين".
فالعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، المعروف برواياته الشيقة والمحفزة للتفكير، وإخراج بيتر ميمي، الذي استحوذ أسلوبه الفريد في السرد على مخيلة الجماهير في جميع أنحاء العالم، ويأتي العمل بدعم من شركة الإنتاج الناجحة "سينيرجي". يسخّر مسلسل "الحشاشين" أعلى معايير وقيم الإنتاج مما يضمن أن يكون كل مشهد بحد ذاته تحفة بصرية.
تصوير سينمائي آسر
باعتباره واحداً من أعلى الإنتاجات الرقمية تكلفة في المنطقة على الإطلاق، يضع مسلسل "الحشاشين" معايير جديدة في رواية القصص والمؤثرات البصرية والتصوير السينمائي.
تحت إشراف بيتر ميمي، تم تصوير مسلسل "الحشاشين" في أربعة بلدان مختلفة لإعادة عالم القرن الحادي عشر إلى الحياة.
يشير النجاح منقطع النظير الذي حققه المقطع الدعائي للمسلسل إلى السرد البصري المقنع ضمن إطار عرض مذهل ومشاهد تم تخطيطها بدقة مما يجعل المسلسل تحفة فنية مذهلةً. بالإضافة إلى ذلك، يضمن المسلسل أن يبقى المشاهدون ملتصقين بمكان جلوسهم، مع مشهد حافل بالقتال أو النزاع كل عشر دقائق تقريباً.
يتم بث مسلسل الحشاشين حالياً وحصرياً على يانغو بلاي“Yango Play”، التطبيق السوبر آب الترفيهي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، المخصص لمتعة المشاهدين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها يأخذهم في تجربة غامرة يغوصون خلالها تفاصيل النسيج الغني للسياسة التاريخية والثقافة والمؤامرات وهم في راحة منازلهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الآن لعب لعبة City الفريدة من نوعها على Yango Play بشخصية من مسلسل الحشاشين. وتتيح اللعبة الفريدة للمستخدمين بناء مدينتهم الخاصة بناءً على تفاعلهم مع التطبيق، والمشاركة في الألعاب الصغيرة، وإكمال المهام المرتبطة بخدمات التطبيق.
يمكنكم تنزيل تطبيق يانغو بلاي“Yango Play” من متجر غوغل أو متجر آبل“iOS” الآن للحصول على نسخة تجريبية مجانية حصرية مدتها 60 يوماً خلال شهر رمضان، يلي ذلك خطة اشتراك مدفوعة مقابل 29.99 درهم إماراتي شهرياً في الإمارات العربية المتحدة و29.99 ريال سعودي شهرياً في المملكة العربية السعودية.
تفضلوا بزيارة يانغو بلاي بزيارة (Yango Play للانطلاق في رحلة تاريخية إلى الماضي مع مسلسل يلخص غموض ودراما وجمال القرن الحادي عشر.

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