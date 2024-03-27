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للمرة الأولى.. برنامج لفحص الممارسين المتعاملين مع الأدوية الكيماوية

3/27/2024 2:26:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن تجمع الرياض الصحي الثاني عن إطلاق برنامج المراقبة الطبية الأول من نوعه في المملكة للممارسين المتعاملين مع الأدوية الكيماوية، ويهدف إلى ضمان الصحة المهنية والسلامة للعاملين في مجال الرعاية الصحية المعرضين للأدوية الكيماوية، في خطوة رائدة تعزز الرعاية الصحية وتولي اهتمامًا بصحة موظفيها.
وأكد "التجمع الصحي" على أهمية الصحة المهنية مبيناً الفوائد العديدة التي يمكن أن يجنيها الموظفون المستفيدون من برامج الصحة المهنية بشكل عام. بما فيها فحص اللياقة للعمل، والإحالات الإدارية، ومراقبة الأمراض المهنية، وتقييم الإصابات، والدعم الصحي النفسي، والتعليم الصحي والتدريب، وبرامج العودة إلى العمل، ومبادرات التطعيم، ونصائح الصحة للسفر، بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى التي تهدف إلى ضمان الصحة والسلامة المهنية للموظفين.
ويسهم البرنامج في التدخل المبكر في حالة وجود مشاكل صحية أو نفسية، مما يساعد على زيادة الإنتاجية والحفاظ على اللياقة الصحية للموظفين، كما يوفر البرنامج الدعم اللازم للموظفين، بما في ذلك تعديلات العمل وخدمات التأهيل للعودة إلى العمل، مما يساهم في بناء صورة إيجابية للمنشأة وتعزيز ثقافة العمل الإيجابية.
وقال التجمع: "يشمل البرنامج تعزيز الاستقرار الوظيفي، ودعم النمو المهني، وتطوير المهارات، وتسهيل إدارة العبء الوظيفي، وبناء سمعة قوية مهنية للموظفين، مما يؤدي إلى تحسين أداء الفريق وانتهاء المشاريع في الوقت المحدد وتقليل التكاليف المالية المرتبطة بالغياب عن العمل" .
وحول السلامة المهنية يؤكد البرنامج على أهمية الطب المهني في ضمان إجراءات السلامة والتعويضات في حال الإصابة أو التعرض للمخاطر المهنية، والتي تضمن الخدمات الطبية اللازمة للموظفين، مثل الفحوصات الطبية الدورية، وتقييم الصحة المهنية، والتوجيه الطبي، والعلاج، والتأهيل المهني.
ويعتبر برنامج الفحص المهني للممارسين المتعاملين مع الأدوية الكيماوية الأول من نوعه في المملكة، حيث يهدف إلى تعزيز الصحة والسلامة المهنية للعاملين في مجال الرعاية الصحية وضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم.
ويؤكد إطلاق هذا البرنامج التزام تجمع الرياض الصحي الثاني بتعزيز الرعاية الصحية والسلامة المهنية، وتطوير برامج مبتكرة للعناية بالموظفين. ومن المتوقع أن يحقق هذا البرنامج فوائد ملموسة في تحسين صحة ورفاهية العاملين في المجال الطبي وزيادة فعالية العمل والإنتاجية.

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