كأس الهواة يجمع SOL وفيصل

كأس الهواة يجمع SOL وفيصل
التاريخ
3/27/2024 2:26:26 PM
(MENAFN
- Al Watan) تقام، اليوم، المباراة النهائية للبطولة الرمضانية الأولى للهواة للكرة الطائرة للرجال، والتي ستجمع فريقي (SOL) وفيصل على صالة نادي السعودية بجدة، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي (LEGENDS)، و EB) TEAM)، على نفس الصالة.
وكانت البطولة شهدت مشاركة 8 فرق قسمت إلى مجموعتين تأهل من كل مجموعة فريقان، وشهدت تنافسًا كبيرًا بين الفرق.
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