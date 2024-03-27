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كأس الهواة يجمع SOL وفيصل

3/27/2024 2:26:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تقام، اليوم، المباراة النهائية للبطولة الرمضانية الأولى للهواة للكرة الطائرة للرجال، والتي ستجمع فريقي (SOL) وفيصل على صالة نادي السعودية بجدة، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي (LEGENDS)، و EB) TEAM)، على نفس الصالة.
وكانت البطولة شهدت مشاركة 8 فرق قسمت إلى مجموعتين تأهل من كل مجموعة فريقان، وشهدت تنافسًا كبيرًا بين الفرق.

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