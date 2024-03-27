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سارق ينهي حياته شنقا داخل محكمة مصرية

3/27/2024 2:26:26 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم العثور على جثة سارق وضع حدا لحياته شنقا داخل محكمة مصر الجديدة، مستغلا تواجده في دورة المياه.
ووفقا لموقع "القاهرة 24"، كشفت التحريات أن "المتوفي شاب يبلغ من العمر 38 سنة مقيم في منطقة باب الشعرية، اتهم في جنحة مرور وتم ضبطه وعرضه على جهات التحقيق وقررت إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضية".
وأثناء فحص أحوال المتهم تبين أنه "مطلوب في 7 قضايا سرقة وتم نقله إلى محكمة مصر الجديدة، لإجراء معارضة على القضايا المتهم فيها. ولكن المتهم استغل تواجده في دورة المياه وشنق نفسه داخلها وتوفى في الحال".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بإعداد تقرير الصفة التشريحية حول الوفاة.

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