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نجران.. خضراء

3/27/2024 2:26:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، المهندس مريح بن شارع الشهراني، وممثل المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة، ماجد بن عبدالله آل سالم، اليوم، فعالية تشجير بمناسبة يوم مبادرة السعودية الخضراء، والذي يوافق 27 مارس من كل عام تحت شعار ((لحاضرنا ومستقبلهم نمضي لغدٍ أكثر استدامة))، بمشاركة مدير عام فرع مركز وقاء بالمنطقة، أحمد بن علي آل زريع، ومدير المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة، جابر بن سعيد، ذيبان ومدير المركز الوطني للرقابة على الالتزام، البيئي علي بن محمد الغباري، للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وأكد الشهراني حرص منظومة وزارة البيئة على تعزيز التعاون، وعلى أهمية تضافر الجهود لزيادة الرقعة الخضراء تحقيقا لرؤية المملكة

خباش
فيما دشن محافظ خباش المكلف، طلال بن درزي العردان، اليوم، فعالية تشجير بمناسبة يوم مبادرة السعودية الخضراء، والذي يوافق 27 مارس من كل عام تحت شعار ((لحاضرنا ومستقبلهم نمضي لغدٍ أكثر استدامة))، والتي نظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خباش بحضور مدير المكتب، داحن بن حمد آل سنان، وبمشاركة مدير شرطة خباش المكلف، الرائد شديد بن سفر العتيبي، ورئيس بلدية محافظة خباش، المهندس بندر حمادي آل شهي، وتم اختيار طريق الملك عبدالعزيز في مدخل المخططات والإدارات الحكومية

ثار
كما دشن محافظ ثار عامر بن علي الصيعري، اليوم، فعالية تشجير بمناسبة يوم مبادرة السعودية الخضراء والذي يوافق 27 مارس من كل عام تحت شعار ((لحاضرنا ومستقبلهم نمضي لغدٍ أكثر استدامة))، في مبنى المحافظة الجديد، والتي نظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ثار بحضور مدير المكتب عارف القشانين، وبمشاركة مدير مستشفى ثار محمد بن علي آل معمر.
ويسهم التشجير في تحسين جودة الهواء، والحد من تآكل التربة، وتوفير موائل للحياة البرية، مع التخفيف في الوقت ذاته من آثار تغير المناخ.
الوحدة البيطرية
وكذلك دشن مدير الوحدة البيطرية بمحافظة شرورة، فهد بن صالح الصيعري، اليوم، فعالية تشجير بمناسبة يوم مبادرة السعودية الخضراء والذي يوافق 27 مارس من كل عام تحت شعار ((لحاضرنا ومستقبلهم نمضي لغدٍ أكثر استدامة))، بمشاركة جمعية طبيعة، للحفاظ على البيئة بالمحافظة، للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
حبونا
من جهته، دشن محافظ حبونا، محمد دليم القحطاني، اليوم، فعالية تشجير بمناسبة يوم مبادرة السعودية الخضراء والذي يوافق 27 مارس من كل عام تحت شعار ((لحاضرنا ومستقبلهم نمضي لغدٍ أكثر استدامة))، في حديقة البلدية بالحبابة، والتي نظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حبونا بحضور مدير المكتب، المهندس حسين بن هادي آل همام، وبمشاركة رئيس بلدية محافظة حبونا ومدراء الإدارات الحكومية، ومشاركة منسوبي المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومركز وقاء.
وأوضح ابن همام أهمية هذا اليوم على البيئة والمحافظة عليها للوصول لبيئة نظيفة مستدامة خاليه من الكربون لتحسبن جودة الحياة وتحقيق رؤية المملكة 2023.

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