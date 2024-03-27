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عبور 400 مصاب فلسطيني ميناء رفح البري

3/27/2024 2:26:26 PM
(MENAFN- Al Watan) عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم 400 مصابٍ، و300 مرافقٍ فلسطينيٍ قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.
وأفاد مصدر مصري مسؤول بالميناء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن 300 شخص من حملة الإقامات، و82 شخصًا من حملة الجوازات الأجنبية، و106 أشخاص من حملة الجوازات المصرية، و70 طالبًا فلسطينيًا، عبروا من الميناء.
وأشار إلى دخول 198 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى الجانب الفلسطيني، منها 140 شاحنة من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، و58 شاحنة من معبر رفح البري.

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