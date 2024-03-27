عبور 400 مصاب فلسطيني ميناء رفح البري

(MENAFN
- Al Watan) عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم 400 مصابٍ، و300 مرافقٍ فلسطينيٍ قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.
وأفاد مصدر مصري مسؤول بالميناء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن 300 شخص من حملة الإقامات، و82 شخصًا من حملة الجوازات الأجنبية، و106 أشخاص من حملة الجوازات المصرية، و70 طالبًا فلسطينيًا، عبروا من الميناء.
وأشار إلى دخول 198 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى الجانب الفلسطيني، منها 140 شاحنة من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، و58 شاحنة من معبر رفح البري.
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