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جامعة الأميرة نورة تُطلق المرحلة الثانية من مبادرة جامعة خضراء مستدامة

3/27/2024 2:26:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت إدارة المسؤولية المجتمعية والاستدامة، بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة "جامعة خضراء مستدامة"، بمشاركة أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، والطالبات، وذلك بالتزامن مع تحديد يوم 27 من شهر مارس من كل عام يومًا رسميًا لمبادرة السعودية الخضراء.
وتسعى المرحلة الثانية من المبادرة، للإسهام في زيادة الرقعة الخضراء في الجامعة من خلال غرس 400 شتلة، ضمن مستهدف زراعة 35 ألف شجرة في حرم الجامعة، متوافقة مع معايير المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة

وتشتمل المبادرة على أنشطة تفاعلية للتعريف بأنواع النباتات المقاومة للظروف المناخية، وملوحة التربة، والجفاف، والتعريف بوسائل الري التي تسهم في ترشيد استخدام المياه. وتحرص المرحلة الثانية من المبادرة على الجمع بين أكثر من نهج لإثراء الممارسات البيئية، من خلال اختيار النباتات الأقل استهلاكًا للمياه، والمقاومة للظروف البيئية الصعبة، مثل: أشجار أكاسيا جلوكا، والنيم ، واللبخ، والبوانسيانا.
يُشار إلى أنّ مبادرة "جامعة خضراء مستدامة"، تهدف لتوعية المجتمع بأهمية حماية البيئة، وزيادة الرقعة الخضراء في الجامعة، وتحسين جودة الهواء، والإسهام في تفعيل المبادرة الوطنية "السعودية الخضراء"، وتعزيز البرامج والأنشطة التطوعية بالجامعة.
وتأتي المبادرة التي انطلقت بالتزامن مع مبادرة السعودية الخضراء، في إطار الإسهام بتحقيق أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية 2025، من خلال توفير بيئة آمنة وصحية، والمساهمة في تعزيز الوعي البيئي، وتقليل الأثر البيئي للأنشطة التشغيلية، إضافة إلى المساهمة في زيادة المساحات الخضراء.

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