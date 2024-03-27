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جولدمان ساكس: الأسهم الأمريكية لديها آفاق محدودة للنمو

3/27/2024 2:26:16 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يرى“جيمس آشلي” رئيس قسم استراتيجيات السوق العالمي في وحدة“جولدمان ساكس” لإدارة الأصول، أن تقييم الأسهم الامريكية يعد عادلاً في الوقت الراهن، لكن آفاق صعودها باتت محدودة.

وقال في تصريح لشبكة“سي إن بي سي” الأربعاء، إنه في حالة افتراض ركود الاقتصاد الأمريكي، فهذا سوف يحدث خلال العام الجاري، وذلك استناداً إلى أن آثار السياسة النقدية عادة ما تنتقل للاقتصاد بفارق زمني يقارب العامين.

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وأوضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ تشديد سياسته النقدية في مارس من عام 2022، لذا فإن الحديث عن مخاطر ركود الاقتصاد الامريكي في عام 2023 كان سابقاً لأوانه، لأنه يفترض انتقالاً سريعاً للغاية لآثار التشديد النقدي.

وأكد على أن التوقعات الأساسية لوحدة إدارة الأصول لا تفترض ركود الاقتصاد الأمريكي، بل نجاح الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هبوط سلس.

وعلى صعيد سوق الأوراق المالية، أشار“آشلي” إلى أن فريقه يميل للاعتقاد بأن الأسهم الأمريكية مقومة بقيمة عادلة في الوقت الراهن، لكن احتمالات ارتفاع هذه التقييمات محدودة، وأنه ربما من الأفضل البحث عن فرص أفضل في الأسواق الأخرى.

المصدر:

MENAFN27032024000202011048ID1108029096

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