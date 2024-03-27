جولدمان ساكس: الأسهم الأمريكية لديها آفاق محدودة للنمو

(MENAFN
- Al-Borsa News) يرى“جيمس آشلي” رئيس قسم استراتيجيات السوق العالمي في وحدة“جولدمان ساكس” لإدارة الأصول، أن تقييم الأسهم الامريكية يعد عادلاً في الوقت الراهن، لكن آفاق صعودها باتت محدودة.
وقال في تصريح لشبكة“سي إن بي سي” الأربعاء، إنه في حالة افتراض ركود الاقتصاد الأمريكي، فهذا سوف يحدث خلال العام الجاري، وذلك استناداً إلى أن آثار السياسة النقدية عادة ما تنتقل للاقتصاد بفارق زمني يقارب العامين.
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وأوضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ تشديد سياسته النقدية في مارس من عام 2022، لذا فإن الحديث عن مخاطر ركود الاقتصاد الامريكي في عام 2023 كان سابقاً لأوانه، لأنه يفترض انتقالاً سريعاً للغاية لآثار التشديد النقدي.
وأكد على أن التوقعات الأساسية لوحدة إدارة الأصول لا تفترض ركود الاقتصاد الأمريكي، بل نجاح الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هبوط سلس.
وعلى صعيد سوق الأوراق المالية، أشار“آشلي” إلى أن فريقه يميل للاعتقاد بأن الأسهم الأمريكية مقومة بقيمة عادلة في الوقت الراهن، لكن احتمالات ارتفاع هذه التقييمات محدودة، وأنه ربما من الأفضل البحث عن فرص أفضل في الأسواق الأخرى.
المصدر:
MENAFN27032024000202011048ID1108029096
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