مبيعات محلية فى الأسهم القيادية تقود البورصة للهبوط

MENAFN - Al-Borsa News) دفع ارتفاع معدلات البيع فى الأسهم القيادية التراجع فى المؤشر الرئيسى بالبورصة المصرية وسط مبيعات المؤسسات المحلية والعربية.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 2.87% ليصل إلى مستوى 28224.37 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.71% ليصل إلى مستوى 6516.15 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.93% إلى مستوى 9260.84 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30Capped بنسبة 3.12%، ليستقر عند مستوى34320.35 نقطة.

موضوعات4.5 تريليون دولار القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية بنهاية 2023 البورصة تختم التعاملات على تراجع 2.87% الرقابة المالية تُلزم شركات التمويل العقارى بإمساك سجلات للمروجين تشمل بياناتهم

وقال حسام عيد، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إن اتجاه المؤسسات الأجنبية نحو الشراء وفتح مراكز مالية، مؤشر إيجابى على وجود فرص للمؤشر الرئيسى للارتداد إلى مستوى 29 ألف نقطة، ومن ثم العودة إلى 30 ألف نقطة.

وتابع أنه خلال جلسة الأربعاء، شهدت البورصة هبوطًا قويًا لكل المؤشرات، نتيجة عمليات جنى أرباح من قبل الأسهم القيادية، واتجاه المؤسسات المصرية والعربية إلى البيع، ما دفع المؤشر الرئيسى إلى الهبوط بنسبة 2.87% فى ختام التعاملات.

وتراجع سهم البنك التجارى الدولى حتى مستوى 82.97 جنيه.

وأضاف أنه على صعيد المؤشر السبعينى، فإن عمليات المتاجرة السريعة دفعت المؤشر للهبوط، متوقعا استقرار المؤشر خلال تعاملات الخميس عند مستوى دعم 6460 نقطة، ما يمثل دافعا قويا للارتداد إلى مستويات بين 6660 و6800 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 2.8 مليار جنيه، من خلال تداول 666.2 مليون سهم، بتنفيذ 94.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات، وارتفع فى ختام الجلسة 17 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية” بنسبة 19.05%.

وتراجعت أسعار 134 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“ام. ام جروب للصناعة والتجارة العالمية” بنحو 11.30%، فيما لم تتغير أسعار 56 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 1.9 تريليون جنيه.

وقال عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، إن السوق شهد هبوطًا قويًا خلال جلسة الأربعاء، مدفوعًا بهبوط الأسهم القيادية، ووصل المؤشر إلى منطقة دعم مهمة عند 29160 نقطة، ولكن بشكل عام فإن الاتجاه العام للسوق يعتبر صاعدًا على المدى الطويل، وحدوث تلك التحركات على المستوى القصير والمتوسط يدل على وجود عمليات تصحيحية.

وأضاف أن المؤشر السبعينى اختبر مستوى 6720 نقطة فى 3 جلسات، وكسر حاجز 6550 نقطة، موضحا أن المؤشر حقق مستهدفات الصعود خلال الجلسات السابقة، وأن الهبوط الحالى يدل على وجود عمليات تصحيحية نتيجة ذلك الصعود الذى استطاع تحقيقه.

ونفذ الأفراد 67.12% من التعاملات متجهين جميعهم نحو الشراء، واتجه الأفراد المصريون نحو الشراء بصافى تعاملات 87.5 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 57.3 مليون جنيه، و1.6 ألف جنيه على الترتيب.

ونفذت المؤسسات 32.87% من التداولات، واتجهت المؤسسات المصرية والعربية نحو البيع بصافى تعاملات 361.2 مليون جنيه، و61.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية نحو الشراء بصافى تعاملات 275.9 مليون جنيه.