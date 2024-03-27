بنك فيصل: لا نية للعدول عن قرارات الجمعية العمومية بشأن صرف الأرباح

MENAFN - Al-Borsa News) آثارت شركة الأهلى للاستثمارات تساؤلات بشأن عدالة توزيع الأرباح للأسهم الدولارية بعد تغير السعر فى وقت صرف الأرباح عن وقت إقرارها.

قال إبراهيم يوسف، مدير علاقات المستثمرين فى بنك فيصل ، إنه لا نية لإعادة الجمعية أو إعادة التصويت على قراراتها الأخيرة، التى تم الموافقة عليها فعليًا.

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أوضح أن توزيع الأرباح يُحتسب بناء على سعر الصرف وقت انتهاء الفترة المالية وليس وقت توزيع الأرباح مثلما أثارت شركة الأهلى للاستثمارات فى شكواها.

وأضاف يوسف لـ”البورصة”، أن الجمعية العادية المنعقدة فى 7 مارس الماضى صوتت على توزيع الأرباح بالفعل بالموافقة على المشروع المُقدم والمُحتسب على سعر الصرف فى 31 ديسمبر الماضى، وسجل الدولار آنذاك نحو 30.9 جنيه للبيع.

وأظهر محضر الجمعية العامة العادية، تصويت ما يزيد على 387.8 ألف صوت على مشروع توزيع الأرباح.

وخلال الجمعية رد عبدالحميد أبوموسى محافظ البنك بأن القوائم المالية للفترة المنتهية فى 31 ديسمبر الماضى، أعدت وفقاً لسعر الصرف حينها، وتم توزيع الأرباح وفقًا للقانون، بواقع 6 سنتات للسهم المسدد قيمته بالدولار الأمريكى وما يعادله بالجنيه المصرى 1.853 جنيه للسهم المسدد قيمته بالجنيه.

ووفقًا لما تقضى به المادة 60 من النظام الاساسى للبنك، والتي تنص على على دفع حصص الأرباح للمساهمين بالعملات التي ساهموا بها.

وتطرق محضر الجمعية، إلى أنه سيتم صرف أرباح المساهمين بدء من الخميس الموافق 28 مارس الجارى.

واستعرض أبو موسى الموازنة التخطيطية لعام 2024، ومن بين أبرز ملامحها أن البنك يستهدف نمو مركزه المالى بنحو 9.7% بنهاية العام الجارى، بالإضافة إلى زيادة الأوعية الادخارية إلى 153 مليار جنيه، وفقا لمحضر الجمعية العامة العادية لبنك فيصل المنعقدة فى 7 مارس.

ويعتزم زيادة الربح قابل التوزيع 8% بعد خصم الزكاة وباقى التوزيعات الأخرى وتدعيم حقوق الملكية، ويستهدف افتتاح عدة فروض جديدة، بينها فرع العاصمة الإدارية الجديدة، بينما يبلغ عدد الفروع الحالى 41 فرعًا.

ولتعزيز برامج التحول الرقمى المحضر، درب البنك نحو 97 موظفًا على برامج التحول الرقمى، فضلاً عن 84 موظفًا بالبرامج المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والرقمنة.

وبالنسبة لبرامج التمويل المستدام، قدم البنك 405 فرص تدريبية على منتجات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية ومخاطر التغيرات المناخية والشمول المالى.

وبالنسبة للمؤشرات المالية للبنك بنهاية فبراير الماضى، ارتفعت أصول البنك 5.7% على أساس سنوى فى فبراير الماضى، مُسجلة نحو 175.3 مليار جنيه مقابل نحو 165.8 مليار جنيه فى فبراير 2023، وسجلت أصول البنك فى نهاية العام الماضى نحو 176.9 مليار جنيه.

ونمت أرصدة التوظيف والاستثمار بالبنك 6.7%، لتصل 161.4 مليار جنيه مقابل 151.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وارتفعت نحو 30.5% خلال أول شهرين فى العام الجارى، إذ بلغت فى نهاية العام الماضى نحو 123.6 مليار جنيه.

وزاد حجم أعمال البنك 5.8% فى فبراير الماضى، إذ سجلت نحو 178.3 مليار جنيه مقابل 168.5 مليار جنيه فى فبراير 2022، وارتفع عدد بطاقات الدفع فيزا وميزة 23.8%، ووصلت إلى 380 ألف بطاقة مقابل 307 آلاف بطاقة فى فبراير 2022.

وتراجع صافى أرباح بنك فيصل الإسلامى 9.3% على أساس سنوى بنهاية 2023، إذ سجل نحو 4.05 مليار جنيه مقارنة بـ 4.4 مليار جنيه بنهاية 2022.

وارتفع عائد المشاركات والمرابحات والإيرادات المشابهة البنك 34.5% بنهاية 2023، مُسجلة نحو 5.9 مليار جنيه مقارنة بـ 4.4 مليار جنيه بنهاية 2022، ونما إجمالى الإيرادات 24% ليصل 18.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضى مقارنة بـ 15.2 مليار جنيه.