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مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا 44.7 نقطة

3/27/2024 2:26:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4710.79 نقطة منخفضًا 44.7 نقطة، وبنسبة 0.94 %، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4755.46 نقطة.

و أفادت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت 4 ملايين و986 ألفًا و343 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 4.5 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و771 ألفًا و114 ريالًا عُمانيًّا.

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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.472% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.98 مليار ريال عُماني

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 518 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 10.40 %، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 710 آلاف ريال عُماني أي ما يعادل 14.25 %، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 192 ألف ريال عُماني وبنسبة 3.85 %.

المصدر:

MENAFN27032024000202011048ID1108029093

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