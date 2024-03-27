مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا 44.7 نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4710.79 نقطة منخفضًا 44.7 نقطة، وبنسبة 0.94 %، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4755.46 نقطة.
و أفادت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت 4 ملايين و986 ألفًا و343 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 4.5 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و771 ألفًا و114 ريالًا عُمانيًّا.
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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.472% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.98 مليار ريال عُماني
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 518 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 10.40 %، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 710 آلاف ريال عُماني أي ما يعادل 14.25 %، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 192 ألف ريال عُماني وبنسبة 3.85 %.
المصدر:
MENAFN27032024000202011048ID1108029093
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