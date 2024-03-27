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الحكومة توافق على قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

3/27/2024 2:26:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وجاء مشروع القانون في 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية.

وتم النص على تضمين المُلاحظات التي أبداها الوزراء في المناقشات.

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