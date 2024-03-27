الحكومة توافق على قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وجاء مشروع القانون في 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية.
وتم النص على تضمين المُلاحظات التي أبداها الوزراء في المناقشات.
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