الحكومة توافق على قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

موضوعاتمجلس الوزراء يُوافق على خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى المقبل مجلس الوزراء يُوافق على مشروع موازنة العام المالى 2024-2025 برامج ومنح بـ178 مليون دولار بالشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023

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