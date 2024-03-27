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ارتفاع التجارة الخارجية لـ22 منطقة تجريبية للتجارة الحرة بالصين 11.7%

3/27/2024 2:26:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة الصينية للجمارك ،أن حجم التجارة الخارجية لـ22 منطقة تجريبية للتجارة الحرة في شتى أنحاء الصين سجل ارتفاعا قدره 11.7 % على أساس سنوي في الشهرين الأولين من العام الجاري.

و قال نائب مدير الهيئة وانغ لينغ جيون،في تصريح اليوم الأربعاء،وفقا لوكالة الأنباء الصينية”شينخوا”،أنومن بين الإجمالي، ارتفع حجم التجارة الخارجية في المناطق التجريبية للتجارة الحرة في كل من مقاطعات قوانغدونغ وجيانغسو وسيتشوان وخبي بأكثر من 30 %على أساس سنوي.

موضوعات متعلقة صندوق النقد: الشيخوخة ونقص الاستثمار والروتين تحديات تواجه ألمانيا يلين تخطط للضغط على الصين بشأن قدرتها الصناعية الفائضة العراق يتفق مع إيران على استيراد الغاز لخمس سنوات

و أشار إلى أن حجم التجارة الخارجية في ميناء هاينان للتجارة الحرة ارتفع بأكثر من 20 % على أساس سنوي في فترة يناير وفبراير من العام الجاري ،وتوسع إجمالي الواردات والصادرات الصينية من السلع بنسبة 8.7 % على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان خلال الفترة المذكورة.

المصدر:

MENAFN27032024000202011048ID1108029090

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