ارتفاع التجارة الخارجية لـ22 منطقة تجريبية للتجارة الحرة بالصين 11.7%

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة الصينية للجمارك ،أن حجم التجارة الخارجية لـ22 منطقة تجريبية للتجارة الحرة في شتى أنحاء الصين سجل ارتفاعا قدره 11.7 % على أساس سنوي في الشهرين الأولين من العام الجاري.
و قال نائب مدير الهيئة وانغ لينغ جيون،في تصريح اليوم الأربعاء،وفقا لوكالة الأنباء الصينية”شينخوا”،أنومن بين الإجمالي، ارتفع حجم التجارة الخارجية في المناطق التجريبية للتجارة الحرة في كل من مقاطعات قوانغدونغ وجيانغسو وسيتشوان وخبي بأكثر من 30 %على أساس سنوي.
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و أشار إلى أن حجم التجارة الخارجية في ميناء هاينان للتجارة الحرة ارتفع بأكثر من 20 % على أساس سنوي في فترة يناير وفبراير من العام الجاري ،وتوسع إجمالي الواردات والصادرات الصينية من السلع بنسبة 8.7 % على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان خلال الفترة المذكورة.
المصدر:
MENAFN27032024000202011048ID1108029090
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