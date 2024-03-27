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الحكومة توافق على تأسيس شركة العلمين لإدارة الموانئ واليخوت

3/27/2024 2:26:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مُساهمة باسم شركة“العلمين لإدارة الموانئ واليخوت”، يكونُ غرضها الرئيسي إقامة وتشغيل مارينا اليخوت بالساحل الشمالي.

وتم تأسيس الشركة وفقًا لأحكام قانون شركات المٌساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات ذات الشخص الواحد والقانون رقم (1) لسنة 1996 وقانون الاستثمار.

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