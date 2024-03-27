الحكومة توافق على تأسيس شركة العلمين لإدارة الموانئ واليخوت

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مُساهمة باسم شركة“العلمين لإدارة الموانئ واليخوت”، يكونُ غرضها الرئيسي إقامة وتشغيل مارينا اليخوت بالساحل الشمالي.
وتم تأسيس الشركة وفقًا لأحكام قانون شركات المٌساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات ذات الشخص الواحد والقانون رقم (1) لسنة 1996 وقانون الاستثمار.
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